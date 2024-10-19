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حوادث

3 طلاب وراء الواقعة، كشف ملابسات التحرش بسيدة أجنبية في قصر النيل

3 طلاب وراء الواقعة،
3 طلاب وراء الواقعة، كشف ملابسات التحرش بسيدة أجنبية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تضرر سيدة أجنبية من قيام أحد الأشخاص بأفعال خادشة للحياء بالقاهرة، وتم ضبط مرتكبى الواقعة.

 

تلقي قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا  من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") بتضررها من أحد الأشخاص "لا تعلم بياناته" لقيامه بحركات خادشة للحياء حال سيرها بدائرة القسم.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 طلاب - مقيمين بمحافظة الجيزة).

 

وبمواجهتهم قرر أحدهم بمعاكستها وإلقاء قطعة حجر عليها وأنكر قيامه بأى أفعال خادشة للحياء، وأقر الإثنان الآخران بقيامهما بالضحك فقط، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

 

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أفعال خادشة للحياء التحرش

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