السبت 19 أكتوبر 2024
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سياسة

نقابتا الصحفيين والمحامين ينعيان يحيى السنوار

يحيى السنوار، فيتو
يحيى السنوار، فيتو

نعت نقابتا الصحفيين والمحامين، يحيى السنوار، مدير المكتب السياسي لحركة حماس، والذي استشهد أمس بتل السلطان في رفح جنوب غزة.

"الصحفيين" تنعى السنوار 

ونعت نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، القيادي الفلسطيني يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذي استشهد في ميدان الشرف، وهو يقاوم الاحتلال الصهيوني الغاشم لقطاع غزة.

وأكدت نقابة الصحفيين أن اغتيال قادة المقاومة لن يُوقف الشعوب المحتلة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني البطل عن النضال بكل الوسائل لاستعادة الأرض والحرية حتى إن اعتبره الاحتلال البغيض نصرًا حاسمًا، إلا أنه نصر مؤقت سيكون ملهمًا ووقودًا للشعوب، وللأجيال القادمة لتثبت أقدامها في دروب المقاومة، بعيدًا عن حسابات السياسة، وضيق أفقها.

وقالت: "إن استشهاد السنوار مواجهًا عدوه المجرم دون خوف، أو احتماء يمثل رسالة للعالم بأسره أن الشعب الفلسطيني ماضٍ في طريقه نحو تحرير أرضه مهما كانت العقبات، مقبلًا على الموت في سبيل شرف رسالته أمام آلة القتل الصهيونية المجرمة الإرهابية".

وأدانت النقابة صمت القبور العربي، والتواطؤ الأمريكي والغربي، الذي استمر على مدار عام كامل من القتل والإرهاب، والتدمير، والتهجير للشعب الفلسطيني، وتدمير قطاع غزة، وقتل عشرات الآلاف من أبنائه، وتدعو كل حر في العالم إلى إدانة حرب الإبادة، التي يمارسها الاحتلال المجرم، وتدعمه فيها قوى دولية، بينما بقيت قوى أخرى عاجزة عن وقف تلك الآلة الإرهابية الإسرائيلية المجرمة، التي امتدت للعدوان على الشعب اللبناني.

وجددت  النقابة دعوتها لوقف كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وقطع العلاقات معه، وتدعو أبناء وطننا العربي، وكل حر في العالم إلى فضح أكاذيب المحتل الصهيوني المجرم، وكشف ألاعيبه الخسيسة، والتأكيد على حق شعبنا الفلسطيني في تحرير أرضه والعيش فيها، وتعليم أبنائنا حقيقة المعركة الشريفة، التي خاضها الشعب الفلسطيني جيلًا بعد جيل، مقاومًا مؤمنًا بقضيته وعدالتها.

"المحامين" تنعي يحيى السنوار 

أدانت نقابة المحامين برئاسة  عبدالحليم علام، اغتيال القيادي الفلسطيني يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس)، الذي طالته يد الغدر وهو يقاتل العدو الصهيوني.


وشددت  نقابة المحامين، على أن هذه الجرائم المنكرة التي يمارسها الكيان المحتل، تشكل استفزازًا جديدا للشعب الفلسطيني، وتقوض الجهود المبذولة من أجل وقف الحرب فى قطاع غزة.


وأكدت نقابة المحامين، أن تلك الجريمة تعد تصعيدًا خطيرًا ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وناشدت نقابة المحامين، المجتمع الدولي بالمسارعة،  بضرورة ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة البشعة، قبل أن تنفلت الأوضاع إلى ما لا يمكن السيطرة عليه.


وقدمت نقابة المحامين في مصر بخالص العزاء إلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى الشعب الفلسطيني، وإلى أسرة الشهيد يحيى السنوار بأحر التعازي، وإنا لله وإنا إليه راجعون.


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اغتيال يحيى السنوار اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار اغتيال السنوار

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