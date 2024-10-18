الجمعة 18 أكتوبر 2024
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حوادث

إغلاق ناد صحي للدعارة وضبط مالكه في الجيزة

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

أغلقت مباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة،  ناديا صحي بدائرة قسم الشيخ زايد، وتمكنت من ضبط مالكه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وأكدت المعلومات والتحريات اتهام مالك النادي الصحي في عدد من القضايا في الأعمال المنافية للآداب، موضحة أن مالك النادي الصحي يعمل على تقديم سيدات ساقطات للرذيلة ولراغبي المتعة داخل النادي الصحي.

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مباحث الآداب ناد صحي قسم الشيخ زايد

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