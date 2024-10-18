إغلاق ناد صحي للدعارة وضبط مالكه في الجيزة

أغلقت مباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة، ناديا صحي بدائرة قسم الشيخ زايد، وتمكنت من ضبط مالكه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكدت المعلومات والتحريات اتهام مالك النادي الصحي في عدد من القضايا في الأعمال المنافية للآداب، موضحة أن مالك النادي الصحي يعمل على تقديم سيدات ساقطات للرذيلة ولراغبي المتعة داخل النادي الصحي.