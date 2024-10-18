"حكايات النصر والمستقبل" احتفالية بأمجاد أكتوبر في نادي دكرنس "صور"

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نظم نادي دكرنس الرياضي احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر تحت عنوان "حكايات النصر والمستقبل"، بحضور نخبة من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا في حربي الاستنزاف وأكتوبر.

كان من بين الحضور اللواء الدكتور معتز الشرقاوي، بطل الصاعقة في حربي الاستنزاف وأكتوبر، واللواء أركان حرب محمود سليمان عبد البر، ابن دكرنس وبطل المدرعات في حرب أكتوبر، وكذلك المقاتل حامد عبد الحميد، أحد أبطال حرب أكتوبر من أبناء دكرنس.

كما حضرالاحتفالية أسر الشهداء من أبطال حرب أكتوبر ومن شهداء العمليات الجارية، وأميرة فكري، الكاتبة العسكرية وزميل كلية الدفاع الوطني، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ونواب مجلسي النواب والشيوخ، وأهالي مدينة دكرنس.

شهدت الاحتفالية سردًا مميزًا لقصص النصر والبطولة التي قدمها أبطال القوات المسلحة، حيث شاركوا الحضور بقصصهم الملهمة، والتي تهدف إلى غرس قيم الوطنية والفخر في نفوس الشباب، واستلهام العبر والدروس للمستقبل.

وفي ختام الاحتفالية، قام المهندس الخضر إبراهيم، رئيس نادي دكرنس، بتوزيع شهادات التكريم والدروع على أبطال القوات المسلحة وأسر الشهداء من أبطال أكتوبر والعمليات الجارية، كما تم تكريم الأستاذة أميرة فكري تقديرًا لجهودها الكبيرة في تنظيم هذه الاحتفالية الوطنية.

طالب أهالي الشهداء خلال الاحتفالية بإقامة نصب تذكاري يحمل أسماء شهداء أبناء دكرنس في أحد الميادين الرئيسية بالمدينة تخليدًا لذكراهم وللأجيال القادمة.

و تعهد المهندس خضر إبراهيم بعرض هذا المطلب على المسؤولين، وأعلن أن " مجلس إدارة النادي" يتولى تمويل إقامة هذا النصب إيمانًا بأهمية تخليد ذكرى الشهداء لأبناء دكرنس للأجيال المقبلة.

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