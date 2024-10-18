محافظ الدقهلية يحدد التعريفة الجديدة للتاكسي ويحذر السائقين

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية منح أصحاب سيارات التاكسي مهلة أسبوع لتوفيق أوضاعهم وإعادة معايرة العداد على التعريفة الجديدة التي تم تحديدها عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار المشتقات البترولية بكافة أنواعها.

بداية البنديرة فتح العداد 9 جنيهات و2 جنيه لكل كيلو



وأوضح " مرزوق " أن بداية البنديره فتح العداد 9 جنيهات و2 جنيه لكل كيلو متر يتم قطعه مؤكدًا أن التعريفة الجديدة تم تحديد قيمتها عن طريق اللجنة العليا للمواقف وتم مراعاة حقوق أصحاب سيارات التاكسي ومراعاة حقوق المواطن، مشددًا علي ضرورة التزام الجميع بهذه التعريفة.

تشغيل العداد والالتزام بالتعريفة الجديدة



وصرح " المحافظ " بأنه عقب انتهاء المهلة المحددة سيتم شن حملات مكثفة ومفاجئة على جميع سيارات التاكسي للتأكد من تشغيل العداد والالتزام بالتعريفة الجديدة التي تم تحديدها.

غرامة وإلغاء ترخيص اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالف من أصحاب سيارات التاكسي



وأكد " مرزوق " أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالف من أصحاب سيارات التاكسي وفرض غرامه فوريه يعقبها إلغاء الترخيص في حالة تكرار الشكاوى من نفس سيارة التاكسي.