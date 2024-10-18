محافظ الدقهلية يلتقي المواطنين ويستمع لمطالبهم
التقى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بعدد من المواطنين عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد الحبيب بشارع الجمهورية بالمنصورة واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم لدراستها وحلها.
محافظ الدقهلية يستمع لمشكلات المواطنين
كما استمع إلى آرائهم حول مستوى النظافة بالمدينة ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة وما هي مقترحاتهم، مشيرًا إلى أن المواطن عليه دور كبير من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة لأن الدولة لن تعمل وحدها دون تعاون مواطنيها معاها.
من أولي أولوياته تلبية مطالب المواطن
وأكد "مرزوق" أنه من أولى أولوياته تلبية مطالب المواطن الدقهلاوي وحل مشكلاته في كافة القطاعات الخدمية وعلى رأسهم ( رغيف الخبز ) وضمان وصوله لمستحقيه بجودة عالية بالإضافة إلى تحسين مستوى النظافة العامة وتحسين الصورة البصرية وتقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات على أكمل وجه.
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