الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يلتقي المواطنين ويستمع لمطالبهم

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق يلتقي بالمواطنين، فيتو

التقى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بعدد من المواطنين عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد الحبيب بشارع الجمهورية بالمنصورة واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم لدراستها وحلها.

محافظ الدقهلية يستمع لمشكلات المواطنين

 كما استمع إلى آرائهم حول مستوى النظافة بالمدينة ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة وما هي مقترحاتهم، مشيرًا إلى أن المواطن عليه دور كبير من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة لأن الدولة لن تعمل وحدها دون تعاون مواطنيها معاها.

 

من أولي أولوياته تلبية مطالب المواطن


وأكد "مرزوق" أنه من أولى أولوياته تلبية مطالب المواطن الدقهلاوي وحل مشكلاته في كافة القطاعات الخدمية وعلى رأسهم ( رغيف الخبز ) وضمان وصوله لمستحقيه بجودة عالية بالإضافة إلى تحسين مستوى النظافة العامة وتحسين الصورة البصرية وتقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات على أكمل وجه.

محافظ الدقهلية يشكل لجنة للمتابعة وتلقي الشكاوي على مدار الـ 24 ساعة

بعد تحريك سعر الوقود، جولة تفقدية وتكليفات من محافظ الدقهلية (صور)

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الخدمات المقدمة الخدمات الطبية السياسة الخارجية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تحسين مستوى النظافة شارع الجمهورية بالمنصورة فى كافة القطاعات ونقدم لكم من خلال موقع فيتو

مواد متعلقة

الداخلية تنظم فعاليات البطولة الدولية لقفز الموانع بوادى الفروسية

السيسي: منتدى البريكس منصة مهمة تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية.. وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص.. نسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة

التصريح بدفن جثة مسن لقي مصرعه في سقوط أسانسير بالزيتون

نتنياهو يجري مشاورات حكومية بشأن إيران والأسرى بعد استشهاد السنوار

الأكثر قراءة

أبرزها السكر والفول والدقيق، ارتفاع أسعار السلع الغذائية بعد زيادة سعر الوقود

أول تحرك برلماني بعد رفع أسعار المحروقات

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 18/10/2024

مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا لنادي استقلال طهران الإيراني

توفيت متأثرة بإصابتها، جامعة الجلالة تنعي الطالبة سهيلة أسامة محمد فتح الله

وسائل إعلام عبرية: السنوار رفض تنفيذ توصيات إيران بشأن صفقة تبادل الأسرى

وزير الخارجية: المنطقة على أعتاب حرب إقليمية شاملة

منوعات

المزيد

القضاء الإيطالي يسجن مغربيا 19 عاما بتهمة قتل صديقته بدافع الغيرة

تحدى السيل، قصة طفل أدهش عمان

بـ 60 دولار في الساعة، شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي تبحث عن موظفين

تركيا تحقق في صورة "صادمة" لطالب مصاب بمتلازمة داون

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 18/102024

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 18/10/2024

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الجمعة 18-10-2024

أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد تشيلسي.. برشلونة مع بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 1 – 3 )

تفسير حلم إخراج ميت من القبر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأحزان والآلام

ما معنى جنات عدن؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية