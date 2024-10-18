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اقتصاد

مصر تحافظ على الصدارة الإفريقية، وتتقدم 3 مراكز عالميا في سرعة الإنترنت الأرضي

المصرية للاتصالات،
المصرية للاتصالات، فيتو

تقدمت مصر 3 مراكز عالميا، في سرعة الإنترنت الثابت، خلال شهر سبتمبر 2024، مع جهود قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تحسين خدمات الإنترنت لتنافس الدول الأكثر تقدما بالعالم، ليظل القطاع الأكثر نموا على مدار الخمس سنوات الماضية.

تقدم أداء مصر عالميا 

وحسب مؤشر Ookla Speedtest، تقدم أداء مصر في سرعة الإنترنت الثابت، بواقع 3 مراكز عالميا خلال شهر سبتمبر 2024، بمعدل سرعة 76.38 ميجابت، لتظل مصر الأولى إفريقيا والـ 70 عالميا في سرعة الإنترنت الثابت، يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال خطط تطوير وتحسين جودة الإنترنت الأرضي التي تنفذها الشركة المصرية للاتصالات.

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خطة عمل المصرية للاتصالات 

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، نفذت المصرية للاتصالات خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال تطوير وتوسيع الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التراسل وكذلك الشبكة الفقرية، والتوسع بقوة في نشر وحدات التجميع الذكية MSAN اعتمادًا على كابلات الألياف الضوئية، وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع المستخدمين.

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