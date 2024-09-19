المصرية للاتصالات تعين أحمد حسن نائبا للرئيس التنفيذي للموارد البشرية

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن موافقة مجلس الإدارة الذى عُقد أمس على تعيين أحمد حسن أحمد عبد اللطيف نائبًا للرئيس التنفيذي للموارد البشرية.

نمو الشركة المصرية للاتصالات

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد حققت نموًا في إجمالي الإيرادات المجمعة قدره 35% خلال النصف الأول من عام 2024 ليصل إلى 38 مليار جنيه، وذلك بفضل زيادة إيرادات خدمات البيانات بوحدة أعمال التجزئة بنسبة نمو قدرها 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وشكلت 48% من إجمالي نمو الإيرادات، متبوعة بنمو إيرادات المكالمات الدولية الواردة ومبيعات السعات الدولية بنسبة 51% و103%، على التوالي.

صافى أرباح المصرية للاتصالات

الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات حققت صافي ربح بعد الضرائب بقيمة 6.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، دون تغيير على أساس سنوي عن العام السابق، ليحقق هامش ربح قدره 17%.