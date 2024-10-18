الجمعة 18 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

طرق علاج سخونية الأطفال من المنزل، وأسبابها

السخونية عند الأطفال،
السخونية عند الأطفال، فيتو

ارتفاع درجة الحرارة أمر شائع جدًا عند الأطفال الصغار، وعادة ما تعود درجة الحرارة إلى طبيعتها في غضون 1 إلى 4 أيام.

قد تختلف درجة الحرارة الطبيعية عند الرضع والأطفال قليلًا من طفل إلى آخر، فدرجة الحرارة المرتفعة هي 38 درجة مئوية أو أكثر، وفقًا لموقع “NHS” الطبي.

إذا كان الطفل يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، فقد:

  • يشعر بسخونة أكثر من المعتاد عند لمس ظهره أو صدره
  • يتعرق
  • يشعر بالإعياء
  • يصاب بنوبة، تسمى النوبة الحموية

ماذا تفعل إذا كان الطفل يعاني من السخونية؟

إذا كان الطفل يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، فيمكن عادةً الاعتناء به في المنزل، ويجب أن تنخفض درجة الحرارة على مدار 1 إلى 4 أيام.

طرق علاج السخونية الطفل

توجد العديد من الطرق التي يمكن اللجوء لها لمساعدة الطفل أو الرضيع على التحسن بشكل أسرع، وتكون كالآتي:

  • تقديم الكثير من السوائل - إذا كان الطفل يرضع رضاعة طبيعية، من المهم الاستمرار في الرضاعة الطبيعية كالمعتاد
  • الانتباه لعلامات الجفاف
  • أعطهم الطعام إذا كانوا يريدونه
  • تحقق من حرارة الطفل بانتظام، بما في ذلك أثناء الليل
  • البقاء فى المنزل حتي انخفاض درجة الحرارة.
  • إعطاء الطفل خافض للحرارة.
  • عند ارتفاع درجة حرارة الطفل عند 40 درجة يجب الذهاب به إلى الطبيب المختص على الفور.

وتوجد عدد من الأشياء التي يجب تجنبها  حتي لا ترتفع درجة حرارة الطفل أو تزداد حالته سوءً، وتكون كالآتي:

  • عدم خلع ملابس الطفل أو مسحه بإسفنجة لتبريده - ارتفاع درجة الحرارة هو استجابة طبيعية وصحية للعدوى.
  • عدم تغطيه بالكثير من الملابس أو أغطية السرير
  • لا تعطي الأسبرين للأطفال دون سن 16 عامًا
  • عدم الخلط بين الإيبوبروفين والباراسيتامول، ما لم ينصح الطبيب بذلك.
  • عدم إطعام الباراسيتامول لطفل أقل من شهرين
  • عدم إعطاء الإيبوبروفين لطفل أقل من 3 أشهر، أو يزن أقل من 5 كجم، أو مصاب بجدري الماء، أو مصاب بالجفاف
  • تجنب الإيبوبروفين للأطفال المصابين بالربو ما لم يوصي به الطبيب

أسباب السخونية عند الأطفال

ارتفاع درجة الحرارة هو استجابة الجسم الطبيعية لمحاربة العدوى مثل السعال ونزلات البرد.

يمكن أن تتسبب أشياء كثيرة في ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال، من أمراض الطفولة الشائعة مثل جدري الماء والتهاب اللوزتين، إلى التطعيمات.

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