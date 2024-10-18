وزير الخارجية: المنطقة على أعتاب حرب إقليمية شاملة

قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج د. بدر عبد العاطي، خلال لقاء تلفزيوني على قناة القاهرة الإخبارية، إن المطالب غير الواقعية من الجانب الإسرائيلي ضيعت أكثر من فرصة لوقف إطلاق النار.

المنطقة على مشارف حرب إقليمية شاملة

وأضاف وزير الخارجية: "كنا أقرب ما يكون إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولكن إسرائيل لم يكن لديها إرادة سياسية"، مؤكدا أن المنطقة على مشارف حرب إقليمية شاملة.

وذكر وزير الخارجية: أن مصر كانت واعية تماما بالمخطط الإسرائيلي ورفضت بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

محاولات دؤوبة لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر

وأضاف وزير الخارجية في بيان له: "لا تزال هناك محاولات دؤوبة لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن، ومصر لن تسمح تحت أي ظرف بتصفية القضية الفلسطينية".

وتابع: "غطرسة القوة لم ولن تحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل، وسلام إسرائيل مرهون بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".