في مثل هذا اليوم، تدمير 25 دبابة وعربة مجنزرة للعدو الإسرائيلي بوسط سيناء

ذكريات نصر أكتوبر 1973، صدرت العديد من البيانات العسكرية الصادرة عن القيادة العامة للقوات المسلحة فى مثل هذا اليوم 11 أكتوبر من العام.

البيان الرقم (27)

التاريخ: 11/10/1973

سعت: 1015

الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

دارت بعد ظهر أمس معركة مدرعات عنيفة في القطاع الأوسط من سيناء دفع العدو خلالها بأعداد كبيرة من دباباته في محاولة لوقف تقدم قواتنا فاشتبكت معها مدرعاتنا في قتال عنيف استمر أكثر من أربع ساعات وكبدته خسائر كبيرة في الدبابات والعربات المجنزرة والأفراد والأسلحة وقد انسحب العدو شرقًا فطاردته قواتنا المدرعة وتمكنت من محاصرة جزء منه ودارت معركة أخرى خلال الليل لتصفية وتدمير قوات العدو المحاصرة وما زال القتال مستمرًا حتى ساعة هذا البيان.

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البيان الرقم (28)

التاريخ: 11/10/1973

سعت: 1200

الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

انتهت معركة المدرعات التي دارت في القطاع الأوسط من سيناء ليلة أمس بتدمير مدرعات العدو المحاصرة تدميرًا تامًا وبلغ ما فقده العدو خلال هذه المعركة الليلية والتي انتهت منذ قليل 25 دبابة وعربة مجنزرة.

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البيان الرقم (29)

التاريخ: 11/10/1973

سعت: 1317

الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

قامت قواتنا الجوية مساء أمس بتوجيه ضربة جوية ضد القوات العسكرية الإسرائيلية بمنطقة أبو رديس على ساحل البحر الأحمر ومنطقة بالوظة على ساحل البحر الأبيض فكبدتها خسائر كبيرة في المعدات والأفراد.

ونتيجة لذلك حاول العدو صباح اليوم قصف بعض مطاراتنا في مناطق شمال الدلتا وبور سعيد والقناة فتصدت له مقاتلاتنا وأسقطت له 4 طائرات من طراز فانتوم وميراج واضطرت باقي طائراته إلى التخلص من حمولتها من القنابل والفرار فسقط جزء منها على بعض القرى القريبة مما أحدث بالمواطنين بعض الخسائر وقد تصدت وسائل دفاعنا الجوي إلى طائرات العدو العائدة وفاجأتها بتخطيط جديد وأسقطت منها 5 طائرات أخرى وبذا يصبح إجمالي عدد الطائرات التي فقدها العدو صباح اليوم على الجبهة المصرية في خلال نصف ساعة 9 طائرات ولم تحدث أية خسائر بقواتنا.

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البيان الرقم (30)

التاريخ: 11/10/1973

سعت: 1929

الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

بسم الله الرحمن الرحيم

نجحت قواتنا الجوية ووسائل دفاعنا الجوي اليوم في تكبيد العدو الصهيوني خسائر كبيرة في الطيران والمعدات.

- فعندما حاول طيران العدو الإغارة على مطار المنصورة صباح اليوم تصدت له مقاتلاتنا وأسقطت له 4 طائرات.

- ولما حاول العدو اختراق مجالنا الجوي في اتجاه مجال الدلتا ظهر اليوم بتشكيل من 6 طائرات فانتوم اعترضته طائراتنا المقاتلة واشتبكت معه وأسقطت الطائرات الست بحمولتها من الذخيرة قبل أن تصل إلى أهدافها.

- وفوق منطقة سدر على خليج السويس دارت معركة جوية أخرى عندما اعترضت طائراتنا المقاتلة تشكيلات من طائرات العدو وأسقطت إحداها.

- وفي القطاع الأوسط قامت قاذفاتنا المقاتلة تحميها المقاتلات بقصف تجمعات العدو في مواجهة قواتنا ودمرت له 20 دبابة ومدفع ذ/ ح.

- وعلى طول الجبهة اشتبكت وسائل دفاعنا الجوي مع طائرات العدو التي حاولت الإغارة على قواتنا وأسقطت له 12 طائرة.

وبذا يصبح إجمالي خسائر العدو من الطائرات على الجبهة المصرية اليوم وحتى وقت إعداد هذا البيان 23 طائرة وقد أصيبت لنا في هذه المعارك 6 طائرات وتمكن 4 من طيارينا من القفز بالمظلة سالمين.