أردوغان يطالب الأمم المتحدة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل

طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

أردوغان يطالب بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل

وقال أردوغان خلال المفاوضات مع وزراء خارجية في اجتماع المنصة الإقليمية “3+3” للتعاون في جنوب القوقاز:" إنه من الضروري حظر الأمم المتحدة لإمدادات الأسلحة إلى إسرائيل".

وعقد اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وأذربيجان وأرمينيا وإيران في إسطنبول في إطار المنصة الإقليمية "3 + 3" لتطوير التعاون في منطقة القوقاز. ولم يشارك ممثل جورجيا في الاجتماع.

وقال أردوغان إن "إسرائيل تواصل الاستفزازات من أجل نشر الصراعات في المنطقة، وإن كل يوم بدون وقف إطلاق النار يجعل الحرب الإقليمية أقرب".