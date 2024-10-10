نادي الصيد يحقق 44 مليون جنيه فائضا فى الميزانية بالعام المالي 2023/2024

أعلن عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، توقيع الميزانية والحساب الختامي للنادي عن السنة المالية 2023/2024 بفائض وصل إلى 44 مليون جنيه، ولأول مرة منذ 20 عاما.

من جانبه، علق المهندس عبد الله غراب رئيس النادي علي هذا الفائض قائلا: "تم توقيع الميزانية والحساب الختامي لنادي الصيد للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٤ والتي حققت فائضًا قدره ٤٤ مليون جنيه مقارنة بفائض قدره ٢٣ مليون للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٣".

وأضاف رئيس النادي: "هذه النتائج التي لم تتحقق منذ أكثر من ٢٠ عامًا ستكون حافزًا لمجلس الادارة للاستمرار في البذل والعطاء خلال العام القادم لتحقيق نتائج أفضل بما يحقق طموحات وأهداف ووعود مجلس ادارة النادي لأعضائه المحترمين".

وتابع رئيس النادي" "اذكر دائمًا روح التعاون والعطاء من زملائي نائب الرئيس وأعضاء مجلس الادارة وتقديري للجهد المتميز للقائم بأعمال المدير التنفيذي ومديري الأفرع والمستشار المالي ومراقب الحسابات وجميع العاملين بالادارات المختلفة بالنادي الذين أعطوا من الجهد والعمل ما مكننا من تحقيق هذا الانجاز رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".

واختتم تصريحاته قائلا: "يسعدني بالنيابة عن أعضاء مجلس ادارة النادي ان اهنئ اخوتي وابنائي أعضاء النادي المحترمون بهذا الانجاز وفي انتظار تشريفكم لاجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق ١٨ اكتوبر ٢٠٢٤".

ومن جانبه كشف عمرو البرتقالي، أمين صندوق نادي الصيد، عن تحقيق طفرة مالية هذا العام مقارنة بالحساب الختامي للسنة الماضية والذي شهد فائضا 23 مليون جنيه وعن الحساب الختامي عن العام القبل الماضي بعجزا قدره 30 مليون جنيه.