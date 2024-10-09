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للتوعية بسرطان الثدي، نائبة في البرلمان التركي تخلع شعرها المستعار (فيديو)

نائبة في البرلمان
نائبة في البرلمان التركي، فيتو

نزعت نائبة في البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، شعرها المستعار، وظهرت صلعاء تمامًا خلال إلقاء كلمة تستهدف التوعية بمرض سرطان الثدي.

 

نائبة في البرلمان التركي تخلع شعرها المستعار للتوعية بسرطان الثدي 

وكانت نائبة حزب الشعب الجمهوري المعارض، "نورتان يونتار"، تلقي كلمةً عن مرض سرطان الثدي بمناسبة شهر التوعية الذي يصادف الشهر الجاري أكتوبر.

وفي نهاية كلمتها التي وصفت فيها النساء بالقويات جدًّا، خلعت شعرها المستعار وسط تصفيق حار من النواب الحاضرين للجلسة.

والنائبة "يونتار" من مواليد عام 1965، وتحمل شهادة بكالوريوس وماجستير من قسم المالية في كلية الاقتصاد بجامعة إسطنبول.

 

شهر التوعية بسرطان الثدي

​تحيي دول العالم منذ العام 2006، فعاليات متنوعة في شهر أكتوبر من كل عام بهدف التوعية حول مرض سرطان الثدي، الذي يحتل المرتبة الثانية من ناحية الانتشار في العالم.

وتتمثل عوامل خطر سرطان الثدي في كونه يصيب النساء غالبًا، ومن أسبابه السمنة وتعاطي الكحول والتقدم بالعمر، والتاريخ العائلي أو إصابة سابقة بسرطان الثدي، والتعرض السابق للإشعاع، والعلاج الهرموني، وبعض الطفرات الجينية، وسجل الصحة الإنجابية "مثل العمر عند بداية الدورة الشهرية، وعند الحمل الأول".

 

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