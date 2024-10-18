الجمعة 18 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

أول تعليق من حزب الله على استشهاد السنوار

السنوار، فيتو
السنوار، فيتو

قدم حزب الله، التعازي في رئيس المكتب السياسي في حركة حماس يحيى السنوار، الذي استشهد خلال عملية عسكرية إسرائيلية في غزة، مؤكدا وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني.

 حزب الله يعزي حركة حماس في اغتيال السنوار 

وقال الحزب في بيان له "نتقدم للشعب الفلسطيني المجاهد بأحر التعازي في استشهاد قائد طوفان الأقصى رئيس المكتب السياسي في حركة حماس الأخ المجاهد يحيى السنوار"، الذي "وقف في مواجهة المشروع الأمريكي والاحتلال الصهيوني".

تداعيات العدوان الصهيوني

وأضاف:"إننا في قيادة حزب الله والذين نواجه مع شعبنا اللبناني المقاوم والصامد تداعيات العدوان الصهيوني الإجرامي، نؤكد وقوفنا إلى جانب شعبنا الفلسطيني"، وفق وكالة "رويترز".

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