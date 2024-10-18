قوات عراقية أمريكية تعلن تصفية مسئول كبير بتنظيم داعش في كركوك

كشفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، عن قتل زعيم كبير لتنظيم "داعش" الإرهابي في العراق بعملية أمنية مشتركة مع القوات العراقية.

عملية مشتركة بين القوات الأمريكية والعراقية

وجاء في بيان القيادة المركزية للجيش الأمريكي: "إن قوات الأمن العراقية وبالشراكة مع قوة المهام المشتركة (عملية العزم الصلب)، نفذت ضربة مستهدفة أدت إلى مقتل ما يدعى (والي كركوك) في داعش، واسمه علاوي صالح عليوي البجاري، المعروف أيضا باسم أبو عيسى، وهو أكبر مسئول في داعش في شمال العراق".

وأشارت إلى أن "التقييم الأولي الذي أعقب الضربة أظهر وجود أحزمة ناسفة وأسلحة ومتفجرات وذخيرة"، مؤكدة أن "العملية لم تسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين".