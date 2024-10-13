الجيش الأمريكي يعلن قصف معسكرات لـ داعش في سوريا

ذكر الجيش الأمريكي في بيان، أصدره أمس السبت، أنه نفذ ضربات جوية على معسكرات لتنظيم داعش في سوريا.

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، أضاف البيان الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية: "نعكف على تقييم خسائر الضربات ولا دلائل على سقوط قتلى أو جرحى مدنيين".

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الأمريكي عن استهداف مواقع لتنظيمات في سوريا، حيث أكد قبل نحو شهر استهدافه قياديا في تنظيم القاعدة، ذكر أن اسمه "أبو عبد الرحمن المكي"، ووصفه بأنه "قيادي كبير بتنظيم "حراس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة".