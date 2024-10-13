الأحد 13 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الجيش الأمريكي يعلن قصف معسكرات لـ داعش في سوريا

الجيش الأمريكي، فيتو
الجيش الأمريكي، فيتو

ذكر  الجيش الأمريكي  في بيان، أصدره أمس السبت، أنه نفذ ضربات جوية على معسكرات لتنظيم داعش في سوريا.

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، أضاف البيان الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية: "نعكف على تقييم خسائر الضربات ولا دلائل على سقوط قتلى أو جرحى مدنيين".

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الأمريكي عن استهداف مواقع لتنظيمات في سوريا، حيث أكد قبل نحو شهر استهدافه قياديا في تنظيم القاعدة، ذكر أن اسمه "أبو عبد الرحمن المكي"، ووصفه بأنه "قيادي كبير بتنظيم "حراس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة".

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سوريا القيادة المركزية الامريكية الجيش الأمريكي أبو عبد الرحمن المكي

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