افتتاح مسجد عزبة الزهيري بقرية حجاجة بفارسكور (صور)

أناب الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، في افتتاح مسجد عزبة الزهيرى بقرية حجاجة بمركز فارسكور، اليوم الجمعة بحضور الدكتور محمود مشعل عضو مجلس النواب وفضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف، والأستاذ علاء سعد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ولفيف من القيادات التنفيذية والدعوية وأبناء العزبة.

افتتاح مسجد عزبة الزهيرى بقرية حجاجة بفارسكور

افتتاح مسجد عزبة الزهيرى بقرية حجاجة بفارسكور وأُقامة شعائر صلاة الجمعة

وتضمن الافتتاح إقامة مقرأة للأئمة بالمسجد، كما أُقيمت شعائر صلاة الجمعة والتى بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها خطبة الجمعة التي ألقاها مدير مديرية الأوقاف وجاءت تحت عنوان " لا يسخر قوم من قوم "، وعقب الصلاة تم عقد مقرأة للجمهور واختتمت شعائر اليوم بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والدعاء لمصر بأن يحفظها من كل مكروه ويديم نعم الأمن والاستقرار.

افتتاح مسجد عزبة الزهيرى بقرية حجاجة بفارسكور

ويشار إلى أن افتتاح مسجد الزهيرى يأتي ضمن جهود وزارة الأوقاف تحت قيادة فضيلة الدكتور أسامة الأزهرى، لعمارة بيوت الله بكافة المناطق لاستقبال المصلين وإقامة الأنشطة الدعوية ونشر تعاليم الدين الإسلامى..