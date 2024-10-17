الجمعة 18 أكتوبر 2024
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محافظ دمياط ورئيس البورصة المصرية يرأسان مؤتمر البورصة فى نسخته الثامنة

محافظ دمياط يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة وجامعتي دمياط وحورس (صور)

محافظ دمياط يرأس
محافظ دمياط يرأس مؤتمر البورصة المصرية للتنمية

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وأحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، مؤتمر البورصة المصرية للتنمية فى نسخته الثامنة، والذى أٌقيم اليوم بمكتبة مصر العامة، بحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط والدكتور السعيد عبد الهادى رئيس جامعة حورس،  ومحمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة.

محافظ دمياط ورئيس البورصة المصرية يترأسان مؤتمر البورصة فى نسخته الثامنة 

 

رحب "الدكتور أيمن الشهابى" باستضافة محافظة دمياط للنسخة الثامنة من مؤتمر البورصة المصرية للتنمية، ضمن سلسلة المؤتمرات التى يتم اقامتها بمحافظات الجمهورية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتسليط الضوء والتعريف بأنشطة البورصة المصرية لنشر ثقافة الاستثمار والادخار، ودعم الاقتصاد الوطنى وأيضًا تعريف المواطنين والشركات بمزايا القيد فى البورصة لتحقيق عائد للنمو وتحقيق التنمية.

مؤتمر البورصة المصرية للتنمية الذي اقيم بدمياط
مؤتمر البورصة المصرية للتنمية الذي اقيم بدمياط

 

محافظ دمياط: المؤتمر فرصة جيدة للتعرف على برامج وأنشطة البورصة 

 

وأكد "محافظ دمياط" أن هذا المؤتمر هو فرصة جيدة للتعرف على برامج وأنشطة البورصة، والإجراءات الخاصة بها  للمشاركة بسوق المال والتوسع فى تحقيق المستهدفات المرجوة، كما أشاد بما يتم تنفيذه من شراكة على هامش المؤتمر بين البورصة المصرية وجامعة دمياط وجامعة حورس وذلك لتعريف طلبة الجامعات بمبادئ البورصة ونشر الوعى بمزايا القيد بالبورصة وأيضًا تعزيز محاور الثقافة المالية.

وتوجه "المحافظ" بالشكر إلى كل منسوبي البورصة المصرية على تلك الجهود المبذولة لدعم رؤي الدولة التنموية، كما أكد دعم المحافظة الكامل لتلك المخططات ودعا أبناء المحافظة إلى المشاركة بسوق المال.

مؤتمر البورصة المصرية للتنمية
مؤتمر البورصة المصرية للتنمية

ومن جانبه، توجه  أحمد الشيخ بالشكر إلى محافظ دمياط على ترحيبه ودعمه بإقامة النسخة الثامنة من المؤتمر،  كما رحب برئيسى جامعتى دمياط وحورس،  وأعرب الشيخ عن سعادته بتواجده للمرة الثانية فى أقل من عام بمحافظة دمياط للتعريف بسوق المال، حيث أكد أن محافظة دمياط تتمتع بصناعات متنوعة ومتعددة، لذا دعا أبناء المحافظة إلى التواجد بسوق المال، للتمتع بالمزايا الاستثمارية التى تعود من القيد بالبورصة، والتى تتيح تنوع كبير بمختلف الأنشطة والتنوع فى المجالات الاستثمارية،  حيث لفت رئيس البورصة إلى المفهوم العام للبورصة كسوق لتداول الأوراق المالية التى تُعد سلعة متفردة تخضع لقانون خاص لضمان صحة وسلامة عملية التداول،فيما وقد قدم الأستاذ أحمد الشيخ عرض يشمل آليات المزايا التى تقدمها منظومة القيد فى البورصة.

وعلى صعيد آخر، وجه الدكتور حمدان ربيع الشكر إلى محافظ دمياط على دعمه المستمر لجامعة دمياط، مؤكدًا أن الجامعة تطلع دومًا إلى التواصل والدائم مع المحافظة لتحقيق التنمية وخدمة أبناء دمياط،  ورحب رئيس الجامعة بالتعاون مع البورصة لتعريف الطلاب بأنشطة البورصة والمشاركة المجتمعية لدعم الطلاب.

ورحب أيضًا رئيس جامعة حورس على التعاون مع البورصة المصرية، حيث وجه الشكر إلى محافظ دمياط على رعايته ودعمه لهذا البروتوكول، وأشار إلى أن جامعة حورس حريصة دائمًا على المشاركة بالمبادرات التى ترعاها المحافظة وتعزيز المشاركات المجتمعية للجامعة.

وأكد  محمد فايد رئيس الغرفة التجارية حرص الغرفة التجارية بدمياط على المشاركة بالمؤتمر،  والاتفاق على إطلاق ورش عمل بالتعاون مع البورصة لتعريف أصحاب المشروعات والشركات بالمزايا التى تقدمها البورصة، وتشجعيهم على التواجد بسوق المال.

وتضمن المؤتمر عرض حول أساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وشهد المحافظ توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية وجامعتى دمياط وحورس، وذلك لتقديم محاضرات للطلبة عن مبادئ البورصة وتطبيق نموذج محاكاة البورصة، وأيضًا إعداد توزيع كتيبات إلكترونية تعليمية من قبل البورصة، وكذلك تنظيم سلسلة من الندوات لطلاب الجامعتين لنشر الوعى بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافة المالية.

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