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اقتصاد

هل ترتفع أسعار السلع الغذائية متأثرة برفع سعر البنزين والسولار؟ الشعبة توضح

أسعار السلع الغذائية
أسعار السلع الغذائية بعد رفع سعر الوقود، فيتو

قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية رفع أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من أمس  الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، فهل ترتفع أسعار السلع الغذائية متأثرة برفع سعر الوقود؟

 

توقعات بارتفاع أسعار السلع متأثرة برفع سعر الوقود

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك؛ إنه من المتوقع أن تشهد بعض أسعار السلع ارتفاعات في الأسواق متأثرة برفع سعر البنزين والسولار.

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أسعار السلع الغذائية بعد رفع سعر الوقود، فيتو

رغم التحديات هناك فرص للتحسين والعمل على زيادة النمو الاقتصادي

ويرى «المنوفي» أنه بالرغم من التحديات المحتملة لرفع أسعار السلع متأثرة بزيادة تكاليف النقل؛ إلا أنه يمكن أن تكون هناك فرص للتحسين والعمل على زيادة النمو الاقتصادي.

 

رفع تكاليف النقل يمكن أن يدفع الشركات لتبني حلول نقل أكثر استدامة

وأضاف «المنوفي» أنه على الرغم من أن أسعار السلع قد تشهد بعض الارتفاعات نتيجة زيادة تكاليف النقل، إلا أن هذا التغيير يمكن أن يدفع الشركات لتعزيز كفاءة عملياتها وتبني حلول نقل أكثر استدامة.

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حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، فيتو

ضرورة الاستفادة من وسائل الابتكار في تقنيات الشحن وتوزيع المنتجات

 وتابع:  يمكن لبعض القطاعات أن تستفيد من وسائل الابتكار في تقنيات الشحن وتوزيع المنتجات لتقليل التكاليف، والعمل على عدم رفع الأسعار.

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أسعار السلع الغذائية بعد رفع سعر الوقود، فيتو

رفع الأسعار يشجع على زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية

وأشار إلى أنه يمكن أن يشجع رفع الأسعار على زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية.

 

أسعار الوقود الجديدة 

وقررت اللجنة رفع سعر لتر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا، لتر بنزين 92 نحو 15.25 جنيه، لتر بنزين 80 نحو 13.75 جنيه، لتر السولار نحو 13.50 جنيه، لتر الكيروسين نحو 13.50 جنيه، سعر طن المازوت 9500 جنيه، وغاز تموين السيارات ٧ جنيهات /م٣.

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