الجمعة 18 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الأقصر: تطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون بعد ارتفاع الوقود

محطات البنزين
محطات البنزين

تابع المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر مع رؤساء المراكز والمدن، انتظام سير العمل داخل مواقف سيارات الأجرة وبمحطات الوقود والمخابز البلدية، مؤكدًا أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية ستقوم بالتصدي لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين داخل سيارات الأجرة والسرفيس وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

 

تعريفة الركوب الجديدة في الأقصر 

ومنذ الصباح الباكر، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم للمرور على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة انتظام سير العمل داخل المواقف، وكذلك المرور على محطات الوقود للتأكد من توافر البنزين والسولار والإلتزام بالأسعار المعلنة، فضلًا عن المرور على المخابز لمتابعة سير العمل بها والتأكد من تقديم رغيف خبز جيد ومدعم للمواطنين حفاظًا على حقوق المواطنين.


يأتى ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين للربع السنوي، حيث ارتفعت أسعار البنزين بأنواعه اعتبارًا من اليوم لتصبح كالتالي

اسعار الوقود 

بنزين 95 بسعر 17 جنيه/لتر، بنزين 92 بسعر 15.25 جنيه/لتر، بنزين 80 بسعر 13.75 جنيه/لتر، والسولار والكيروسين بسعر 13.50 جنيه/لتر، بينما بلغ سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 9500 جنيه، وسعر غاز تمويل السيارات 7 جنيهات/م³.


وأكد محافظ الأقصر على استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة الموقف الحالى بمحطات الوقود وداخل المواقف العمومية.

ووجه محافظ الأقصر رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المرور المستمر على مواقف السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة بكافة المواقف وعلى جميع الخطوط، مشددا على ضرورة الإنتهاء بشكل تام من وضع الإستيكرات على السيارات من الأمام والخلف ووضع بنرات بالمواقف توضح التعريفة الجديدة للركوب بكل الخطوط والتواصل مع المواطنين والركاب والاستفسار منهم عن الأجرة التي يتم تحصيلها.

  
كما شدد على جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود مخالفات، والتواصل في حالة وجود أي مشكلات أو تكدسات، مع تكثيف الحملات ورصد المخالفات من قبل الأجهزة المعنية.

 

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