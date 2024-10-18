بعد زيادة أسعار البنزين والسولار، انتظام العمل بمحطات الوقود في الأقصر (بث مباشر)

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا من داخل محطات الوقود بمحافظة الأقصر، لمتابعة انتظام العمل بالتسعيرة الجديدة بعد تحريك أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة.

أسعار الوقود

وجاءت اسعار البنزين والسولار على النحو التالي:

بنزين 95.. 17 جنيه /لتر

بنزين 92.. 15.25 جنيه / لتر

بنزين 80... 13.75 جنيه/ لتر

السولار.... 13.50 جنيه/ لتر

والكيروسين.... 13.50 جنيه/ لتر

والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن.

وغاز تموين السيارات 7 جنيهات /م٣.

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية .

تعريفة الركوب الجديدة

واعتمد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، القرار الخاص بزيادة تعريفة ركوب السيارات بنسبة تتراوح بين ١٠% إلى ١٥%.

واجتمعت لجنة الإشراف على المواقف بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر ولجنة تضم مرور الأقصر ومباحث المرور وإدارة المواقف والشئون المالية والادارية والشئون القانونية.

وأقرت اللجنة زيادة تعريفة ركوب السيارات السرفيس والاجرة بكافة مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة بنسبة تتراوح بين ١٠% إلى ١٥% وذلك طبقا للتعريفة التى اقرتها اللجنة العليا للإشراف على المواقف.

وجرى تكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر ومباحث المرور والإدارة العامة للمواقف بالعمل على إلزام السائقين (العاملين على الخطوط المختلفة ) بتعريفة الركوب المقررة وإعلانها بمكان واضح بالسيارة وتشديد الرقابة للالتزام بها، وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة وتكليف مرور الاقصر والوحدات المرورية التابعة لها ومباحث المرور بتكثيف الخدمات المرورية علي جميع مواقف السيارات وكافة الطرق بدائرة المحافظة، والتأكد من الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة واتخاذ ما يلزم قانونيا حيال أي مركبة تتعدي علي حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة، وكذا إتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء علي المواقف العشوائية، وتوجيه إدارة مرور الأقصر بالتنسيق مع إدارات المرور بمحافظات الجوار ( قنا _ البحر الأحمر _ أسوان) بتثبيت الزيادات المقررة وتطبيق أحكام قانون المرور رقم ٦٦ وتعديلاته علي كل من يخالف هذا القرار.