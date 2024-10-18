تعرف على أكثر السيارات استهلاكا للوقود

اتجهت شيفروليه نحو إنتاج سيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم وظهر ذلك في تصميم سيارات شيفروليه تاهو وسوبربان 2025 التي تعتمد على محرك ديزل دوراماكس سعة 3.0 لتر بشاحن توربيني.

سيارات تاهو تستهلك الكثير من الوقود

وأكدت شيفروليه، أن سيارات تاهو تستهلك الكثير من الوقود، وذلك بسبب محركها الاخر الديزل ذي 6 أسطوانات. V8 سعة 5.3 لتر و6.2 لتر وناقل حركة الأوتوماتيكي 10 سرعات ونظام التعليق متعدد الوصلات، بالاضافة الي قدرتها على إلغاء المقاعد الأمامية للحصول على مقعد منفصل.

وتتمتع شيفروليه تاهو وسوبربان المحدثة الآن بإصدار بقوة 305 أحصنة من المحرك، ولكن الفائدة الأكبر هي عزم دوران المحرك الذي يبلغ 671 نيوتن.متر، وهذه زيادة قدرها 47.5 نيوتن.متر.

ويبدأ سعر طراز تاهو LS 2025 الأساسي بنظام الدفع الثنائي الآن من أكثر من 60 ألف دولار بقليل، ولكنك تحصل على الأقل على التصميم الداخلي الجذاب الذي يركز على التكنولوجيا ومجموعة كبيرة من أنظمة مساعدة السائق القياسية، وفي الطرف الآخر، يبلغ سعر طراز سوبربان High Country المجهز تجهيزًا جيدًا 86,195 دولارًا.