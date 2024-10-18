الجمعة 18 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إنذار إسرائيلي لسكان أكثر من 20 بلدة في جنوب لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان أكثر من 20 بلدة في جنوب لبنان، لإخلاء منازلهم والانتقال إلى شمال نهر الأولي. 

إنذار عاجل إلى سكان أكثر من 20 بلدة في جنوب لبنان

وقال جيش الاحتلال في بيانه إلى سكان "قوزح، بيت ليف، ياطر، جبل البطم، زبقين، مروحين، شيحين، أم توته، بستان، الزلوطية، يارين، الظاهرية، مطمورة، مجدل زون، شمعا، طير حرفا، أبو شاش، الجبّين، بياض، المنصوري، كفرا، علما الشعب، الناقورة، الجيش لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير". وذلك علي حد تعبيره.

عناصر ومنشآت حزب الله

وشدد على أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر. يحظر عليكم التوجه جنوبا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم في التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".

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