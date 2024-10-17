الزمالك يعلن انتهاء أزمة مستحقات أتشيمبونج

أعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك انتهاء أزمة مستحقات اللاعب بنجامين أتشيمبونج مهاجم الفريق السابق.

وكتب عمرو أدهم عبر صفحته الرسمية على X: “الحمد لله قام النادي بسداد كامل مستحقات اللاعب بنجامين أتشيمبونج وتم إغلاق ملف القضية بالكامل”.

وكان قد كشف وائل الخربتاوي وكيل بنجامين أتشيمبونج لاعب الزمالك السابق إيقاف قيد النادي بسبب التأخر في دفع مستحقاته المتأخرة.

وقال الخربتاوي في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك لم يسدد قيمة القسط الأخير من مستحقات أتشيمبونج وقدره 115 ألف دولار، وبسبب التأخير سيدفع الزمالك غرامة إضافية 85 ألف دولار وربما ستزيد، وبذلك ستصل القيمة الإجمالية لـ 240 ألف دولار".

فيما يستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه نظيره بيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وعلى الجانب الآخر يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي على أن يواجه الفائز من المباراتين بعضهما على لقب كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.