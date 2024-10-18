شهداء ومصابون في قصف الطيران الإسرائيلي لمنزل بمخيم الشاطئ

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” باستشهاد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم الجمعة، بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ.

وأفادت مصادر طبية، بوصول عدد من الشهداء بينهم أطفال، وإصابات في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة القديري بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

في السياق ذاته، أطلقت زوارق الاحتلال النار على المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,438 مواطنًا، وإصابة 99,246 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.