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محافظات

بعد تحذير الأرصاد، طوارئ في الإسكندرية لاستقبال موسم الأمطار، وهذا ما يحدث قبل كوارث النوات

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء وتعاقب النوات ورفع حالة الطوارئ بالمحافظة فى مختلف الأحياء وبالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية. 

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ففي حي غرب وبناءً على تكليفات المهندسة نهى خليفة رئيس الحي واهتمامًا بالتاكيد على جاهزية شنايش الأمطار وتنفيذًا للخطة المستمرة لتطهير الشنايش والمطابق بنطاق الحي.

 

قامت إدارة المتابعة الميدانية والمرافق بالحي بمتابعة قيام إدارة غرب للصرف الصحى بأعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق الحى بالمواقع التالية بشاير الخير٣، ٥ بالقباري و⁠بشاير الخير ١، ٢ بغيط العنب و⁠شارع السلام بالمنشية الجديدة و⁠شارع المعارف بغيط العنب و⁠شارع راغب وشارع ابن سعود من إبراهيم نجيب و⁠شارع الشيخ طموم.

وشددت رئيس الحي علي استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق بنطاق الحي.

صرف الإسكندرية: تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لأول نوة

أعلن اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الاستعداد بالشركة؛ وذلك استعدادًا لهطول الأمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافات متفاوتة الشدة، وجاء ذلك طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.  

وجاء في بيان توقعات هيئة الأرصاد أنه من المتوقع اليوم  أن تشهد محافظة الإسكندرية فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق، مع نشاط للرياح على البحر المتوسط، حيث تصل سرعتها إلى 40 - 60 كم/س، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة وتضمنت التالي رفع درجة الاستعداد ونشر جميع سيارات رفع المياه والبدالات  واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة ومتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة وإيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين خاصة في قطاع التشغيل، والصيانة، وقطاع المعالجة، وقطاع التأمين الفني وتنسيق قطاع المشروعات مع مناطق التشغيل والصيانة حول أماكن التخلص مع التأكيد على رفع أي مخلفات أو نواتج حفر بصفة مستمرة منعًا لحدوث أي انسداد في الشنايش.

وشدد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن 175 على مدار الساعة؛ لتلقي الشكاوى، والعمل على حلها فورًا.

وأكد "نافع" على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم؛ لمتابعة سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل في الشبكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا في حال وجود أي شكوى.

وأشار "نافع" إلى ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، والأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وغرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لضمان عدم تضرر أي مواطن سكندري.

 

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