سيدات ريال مدريد يحصد أول انتصاراته في أبطال أوروبا

حقق ريال مدريد أولى انتصاراته في دوري أبطال أوروبا للسيدات، على حساب ضيفه سيلتك الإسكتلندي (4-0)، مساء الخميس ضمن منافسات المجموعة الثانية.

أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتك الإسكتلندي

وعلى ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة مدريد، أنهى صاحب الأرض الشوط الأول بتقدمه بهدف سجلته الإسكتلندية كارولين وير، بالدقيقة السابعة.

وأضاف ريال مدريد بقية الأهداف في الشوط الثاني عبر كل من الدنماركيتين ساين برون وكارولين مولر والكولومبية ليندا كايسيدو، بالدقائق 72 و80 و83 من ضربة جزاء.

ورفع فريق العاصمة رصيده إلى 3 نقاط، بعد أن خسر في المباراة الأولى من تشيلسي (2-3)، ليصعد إلى المركز الأول مؤقتا وبفارق الأهداف عن خصمه الإنجليزي وتفينتي الهولندي، وظل سيلتك في المركز الرابع والأخير بلا نقاط.