أسعار البنزين والسولار، لجنة التسعير تناقش المقترحات الجديدة وسط ترقب المصريين

أسعار البنزين والسولار، يترقب ملايين من المصريين صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التي تنعقد كل ثلاثة أشهر لمراجعة وتحديد أسعار الوقود، الأمر الذي نتج عنه حالة من التزاحم أمام محطات الوقود بسبب المخاوف من إعلان زيادة جديدة في أسعار المحروقات خلال الساعات المقبلة، بالرغم من عدم صدور إعلان رسمي من قبل وزارة البترول.

رفع الدعم عن المواد البترولية يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة

وقد وضعت وزارة البترول خطة تتماشى مع السياسة الحكومية، لرفع الدعم الكامل عن المواد البترولية وذلك في مدة زمنية أقصاها نهاية عام 2025.



وصرح مصدر بالهيئة العامة للبترول، أن رفع الدعم عن الوقود وخاصة البنزين كمرحلة أولى أصبح ضرورة تفرضها المتغيرات والظروف الاقتصادية، ولكن يتم ذلك على مراحل وضمن جدول زمني واضح ومحدد.

وأشار المصدر، إلى أن رفع الدعم عن الوقود يساهم في تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة مما يعزز مكانتها المالية.

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وأكد المصدر أن رفع الدعم عن الوقود يساهم في زيادة دخل الحكومة بمقدار حجم الدعم الأمر الذي يتيح إعادة صياغة أولويات المصروفات الحكومية لبرامج ومشاريع تعود على كافة المواطنين بالفائدة، كما يساهم في تعزيز ثقافة ترشيد النفقات والاستخدام الأمثل للوقود.



أسعار البنزين والسولار الحالية

وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية منذ ثلاث شهور ماضية زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار كالتالي:

بنزين 95.. 15 جنيه لتر

بنزين 92.. 13.75 جنيه لتر

بنزين 80... 12.25 جنيه لتر

السولار.... 11.50 جنيه لتر

والكيروسين.... 11.50 جنيه لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن.

أسعار البنزين والسولار، فيتو

مقترحات قيد النقاش لـ أسعار البنزين والسولار

وأشارت مصادر، بأن الأسعار الحالية لازالت هى المعمول بها، وهناك مقترحات تناقشها لجنة التسعير بهدف البت فيها سواء بالقبول أو الرفض ولم تقرها أو تعلنها رسميا حتى الآن، وجاء المقترح كالتالي.

سولار من ١١،٥ إلى ١٣،٥

بنزين ٨٠ من ١٢،٢٥ إلى ١٣،٧٥

بنزين ٩٢ من ١٣،٧٥ إلى ١٥،٢٥

بنزين ٩٥ من ١٥ إلى ١٧

غاز سيارات ٦،٥ إلى ٧

مازوت من ٨٥٠٠ الي ٩٥٠٠

وحتى الآن لم تعلن لجنة التسعير قرارها رسميًّا بشأن الأسعار الجديدة وموعد العمل بها، بالرغم من تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسعار الزيادة الجديدة.