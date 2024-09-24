وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات وتنقلات شملت نواب للشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس ” ورؤساء لبعض شركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة للأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات.

وشملت الحركة تعيين المهندس محمد رشدي جلال رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دسوق للبترول، كما تم تعيين الجيولوجي عبدالحميد حسين محمد جويلى رئيسا لمجلس الإدارة الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترو دسوق.

وكذلك تعيين المهندس نبيل صلاح جابر رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أمل للبترول، كما ضمت الحركة تعيين 2 نواب للشركة القابضة للغازات الطبيعة، وهم الجيولوجي إبراهيم محمد عبده نائبا لرئيس الشركة للاتفاقيات والاستكشاف وعضو بمجلس الإدارة ، وتعيين المهندس عبد الناصر عبد الرحمن سيد خفاجي نائبا لرئيس شركة إيجاس للإنتاج وتنمية الحقول وعضو بمجلس الإدارة.