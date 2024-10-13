مصادر: متوسط سعر البنزين العالمي 60 جنيها للتر وهذه أسباب رفع الدعم عن الوقود

يترقب ملايين من المصريين خلال الشهر الجاري انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية والتي تنعقد كل ثلاث شهور لمراجعة وتحديد أسعار الوقود.

وقد وضعت وزارة البترول خطة لرفع الدعم الكامل عن المواد البترولية، وذلك في مدة زمنية أقصاها نهاية عام 2025.

ويعمل قطاع البترول على تطوير الحقول وجذب شركات عالمية لزيادة البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.

ارتفاع سعر برميل البترول عالميا يشكل عبئا علي الدولة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تصريحات سابقة أن ارتفاع سعر برميل البترول 10% خلال أسبوع، ليصل إلى 80 دولارا مقابل من 72 إلى 73 دولارا.



وقال رئيس مجلس الوزراء إن الزيادة تشكل عبئا على الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه قد يتجاوز سعر برميل البترول 100 دولار في حال استهداف أي مشروعات من البنية الأساسية في المنطقة.

خطة رفع الدعم الكامل عن المواد البترولية

وأكد مصدر بوزارة البترول "لفيتو" أن رفع الدعم عن الوقود لابد منه، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الوقود عالميا أجبر أغلبية الدول برفع الدعم كاملًا عن المواد البترولية.

وأضاف أن مسألة رفع الدعم عن المواد البترولية أو خفضه تم العمل به من قبل كثير من الحكومات في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا، مما أحدث اضطرابات مالية كبيرة في الموازنة العامة لهذه الدول.

وأشار أن رفع الدعم عن الوقود من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها مصر، وأضاف أن هناك دولا خليجية كبري وهي من أهم الدول إنتاجا للوقود اتجهت لتحرير أسعار الوقود مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية التي تدرس تقليل دعم أسعار الوقود بشكل تدريجي، وهي ثاني أرخص دولة في العالم فيما يتعلق بأسعار البنزين، بينما دولة الكويت انتهت من دراسة رفع الدعم.

وفي مصر فإن موضوع رفع الدعم عن الوقود ليس بجديد، حيث أعدت الحكومة دراسات لذلك، وهي تعتزم منذ فترة تنفيذ خطتها وفق الدراسة المعدة لهذا الغرض، من ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تم وضعها في عام 2016.

رفع الدعم ضرورة تفرضها المتغيرات الاقتصادية



وصرح مصدر بالهيئة العامة للبترول بأن رفع الدعم عن الوقود وعلى وجه خاص البنزين كمرحلة أولى أصبح ضرورة تفرضها المتغيرات والظروف الاقتصادية، ولكن على أن يتم ذلك على مراحل وضمن جدول زمني واضح ومحدد.

وأشار إلى أن رفع الدعم عن الوقود يساهم في تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة مما يعزز مكانتها المالية.

وأكد المصدر أن رفع الدعم عن الوقود يساهم في زيادة دخل الحكومة بمقدار حجم الدعم الأمر الذي يتيح إعادة صياغة أولويات المصروفات الحكومية لبرامج ومشاريع تعود على كافة المواطنين بالفائدة، كما يساهم في تعزيز ثقافة ترشيد النفقات والاستخدام الأمثل للوقود.

رفع الدعم كامل عن المواد البترولية في موعد أقصاه نهاية العام القادم



وكشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة بشأن رفع الدعم تدريجيًا علي المواد البترولية في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم رفع الدعم عن المواد البترولية بعد وضع خطة متكاملة حتى 2025، حيث يوجد منظومة متكاملة لدراسة أسعار المواد البترولية.

تحتل مصر المركز الرابع كارخص دولة بالعالم في أسعار بيع لتر البنزين



وكشفت جلوبال بترول برايس، عن الدول الأرخص فى أسعار البنزين على مستوى العالم، والتى جاء مصر فى المركز الرابع كأرخص دولة بالعالم فى أسعار بيع البنزين، بمتوسط سعر لتر بنزين بلغ حوالى 0.279 دولار.



وجاءت دولة ايران فى المركز الأول فى ترتيب أرخص دول العالم فى بيع البنزين وفقا لترتيب جلوبال بترول برايس، تليها ليبيا وفنزويلا ومصر.

وأضاف التقرير الصادر عنها، أن السعر المتوسط للبنزين عالميا سجل نحو 1.32دولار للتر، ما يعادل نحو أكثر من60 جنبها موضحة أن هناك فروقًا ملحوظة ما بين الدول.

آخر تسعير للمواد البترولية

وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية منذ ثلاثة شهور ماضية زيادة اسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الاسعار كالتالي:

بنزين 95.. 15 جنيه لتر

بنزين 92.. 13.75 جنيه لتر

بنزين 80... 12.25 جنيه لتر

السولار.... 11.50 جنيه لتر

والكيروسين.... 11.50 جنيه لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه للطن.

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

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