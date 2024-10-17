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خارج الحدود

آكلو لحوم البشر، روسيا تهاجم أمين عام حلف الناتو بعد تعليقه على اغتيال يحيى السنوار

أمين عام حلف الناتو،
أمين عام حلف الناتو، فيتو

اغتيال يحيى السنوار، وجهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس  انتقادا لاذعا للأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته لتعليقه على الأنباء المتداولة حول اغتيال إسرائيل زعيم حركة حماس يحيى السنوار.

 

المتحدثة باسم الخارجية الروسية تنتقد أمين عام حلف الناتو 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال مايك روته إنه "لن يقلق إذا تبين أن هذا صحيح".

وذكرت زاخروفا في منشور لها على منصة تليجرام: “لسنا متفاجئين. والحقيقة هي أن روته هو رئيس وزراء هولندا السابق”. 

وتابع: "هذا البلد معروف بـتقاليده الليبرالية، حيث إنه في عام 1672، قتل الهولنديون رئيس وزرائهم مع شقيقه، ثم أكلوه. هذه هي الحضارة الغربية. ثم تم العفو عنهم جميعًا. ردود أفعال أكلة لحوم البشر، كما نرى، لا تزال قوية".

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