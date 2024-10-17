تعليم الإسكندرية يحتفل بيوم المعلم بمتحف الإسكندرية القومي

شَهِد الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية الحفل الذي نظّمه متحف الإسكندرية القومي للاحتفال بيوم المعلم، وذلك بحضور أشرف القاضي مدير عام المتحف وآرسيني ماثيو شينكو القنصل الروسي والنائبة إحسان شوقي والمهندس البديوي السيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ومديري عموم الإدارات التعليمية التسع والدكتور إبراهيم عبد الله رئيس مجلس أمناء إدارة وسط وعزة عبد العليم مدير إدارة التدريب وإيمان فكري مدير التسويق بالمتحف ونجوان صلاح مدير العلاقات العامة بالمتحف ومعلم متميز من كل إدارة تعليمية.

بدأت مراسم اليوم باستقبال أشرف القاضي مدير عام المتحف لمدير المديرية والوفد المرافق واصطحبه في جولة لزيارة جنبات المتحف ومقتنياته الثمينة من تاريخ مصر العريق وقامت هبة ربيع بقيادة الجولة وشرح نبذات متميزة عن المعالم خلال الجولة، ثم التوجه لقاعة المتحف والسلام الوطني ومراسم التكريم.

وأشاد مدير المديرية بالتوأمة والشراكة بين تعليم الإسكندرية والمتحف القومي مؤكدًا تنظيم زيارات متعددة للمتحف شاملة لندوات توعية لأبنائنا الطلاب بتاريخ مصر العريق ومقدراتها التي ليس لها مثيل في العالم، كما أثنى على فكرة احتفال متحف الإسكندرية القومي بعيد المعلم.

وأوضح ( أبوزيد ) أنَّه ربما يخفى عن الكثير أهمية دور المعلم في بناء المجتمع، فهو الذي يقوم بإعداد كافة الأشخاص الذين يعملون في مختلف المجالات والأقسام، وهو حجر الأساس لبناء جميع الفئات المجتمعية ؛ لأنه يتواجد بفضله الطبيب والمهندس والمزارع والاقتصادي والسياسي وغيرهم الكثير من فئات المجتمع المختلفة والضرورية لبناء مجتمع سليم ومستقر.

ومن جهته قال أشرف القاضي مدير عام المتحف: إنّ المعلم هو ركيزة بناء الأمم وتقدم الشعوب لأنه يبني العقول ويشكل الثقافات وسلوكيات الطلاب، فهو يحمل أسمى رسالة ( رسالة الأنبياء )، فالمعلم عندما ينقل للطلاب الثقافة والمعارف والمعلومات والقيم يصبح خبيرًا أكاديميًـا ومدربًـا أخلاقيًـا من خلال دوره القيادي في إدارة الصف، كما أن مسؤولية المعلم أصبحت أعظم من أي إنسان آخر لأن عمل المعلم إنما هو عمل روحي وإبداع للقوى الروحية التي هي أعظم أثرًا في تقدم الحضارة في المجال التعليمي والتربوي، ويعتبر تخريج أطفال ذوي وعي كامل وواضح عن ضرورة العيش لبناء المجتمع وتحقيق الأهداف المستقبلية بكل إصرار وعزيمة مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المعلم.