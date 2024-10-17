كأس السوبر، محاضرة فنية من جوميز للاعبي الزمالك في المران الأول بالإمارات

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل بدء الفقرة الفنية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز من أجل حصد لقب بطولة السوبر الأفريقي، وشدد على ضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات.

وشرح جوميز بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم التدريب عليها في مران اليوم.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي عصر اليوم استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.