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حادثة هزت الشارع المغربي، العثور على فتاة في بئر بالمغرب (فيديو)

بئر، فيتو
بئر، فيتو

في واقعة غريبة من نوعها، أثار مقطع فيديو  يتضمن العثور على  فتاة داخل أحد الآبار في أثناء رحلة سياحية لأجانب بإقليم "زاكورة" جنوبي المملكة المغربية، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعادت قصتها حادثة الطفل "ريان " التي ضجت بها وسائل الإعلام العالمية مُنذ عامين.

 العثور على فتاة في بئر بالمغرب 

وذكرت وسائل إعلام مغربية أنه تم العثور على الفتاة داخل بئر "زاكورة" في أثناء اصطحاب مرشد سياحي مغربي لقافلة سياحية أجنبية، بعد أن صرخت طلبًا للمساعدة، بمنطقة "محاميد الغزلان" بالإقليم الجنوبي، وفورًا تحركت عناصر الإنقاد المدنية لمكان البئر، وانتُشِلت الفتاة ونُقِلَت إلى المستشفى، إذ أجريت لها التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، للتأكد من سلامتها.

 

 

وروى أفراد القافلة السياحية أن الفتاة بدت غريبة في ردة فعلها، ورفضت الإجابة على التساؤل حول هوية من ألقى بها في البئر، وقالت إنها لا تعرفه، وأشارت إلى أنها لا تستطيع الوقوف أو الحركة، بسبب الآلام الشديدة بمنطقة الظهر، ومعاناتها من آثار كدمات السقوط، وجاء ذلك بشكل موثق في الفيديو المُتداول.

 

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المغرب الطفل ريان مواقع التواصل المملكة المغربية

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