الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أستاذ قانون تجاري: ضرب المنشآت النفطية الإيرانية يرفع أسعار البترول بنسبة 100%

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي أحمد سعيد، فيتو

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي والخبير الاقتصادي، إن أسعار النفط ارتفعت 10 دولارات لمجرد إعلان الاحتلال الإسرائيلي التفكير في ضرب المنشآت النفطية الإيرانية، وإذا حدثت الضربة فمن المتوقع أن يتضاعف السعر بنسبة 100% خلال أول يوم.

 

حرب اقتصادية إعلامية منذ 2020

وأضاف "سعيد"، خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك حربًا اقتصادية عالمية بدأت منذ عام 2020 في ظل وجود رغبة من الصين وروسيا لبيع المنتجات بالأسعار المحلية، وليس الدولار الأمريكي.

 

طباعة الولايات المتحدة الدولار 

وأوضح أن الولايات المتحدة ممثلة في الفيدرالي الأمريكي تقوم بطباعة الدولارات بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة بسبب وصول العجز في ميزان المدفوعات إلى أرقام قياسية.

ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية

ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط بعد هبوطها لأدنى مستوى منذ أكتوبر

حجم الديون المتراكمة على الولايات المتحدة

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مدين في العالم بديون تقدر بـ 32 تريليون دولار، ولذلك هناك رغبة من قبل بكين وروسيا لبيع المنتجات الروسية والصينية بالروبل الروسي واليوان الصيني.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار النفط الفيدرالى الامريكى الدولار المنشأت النفطية الإيرانية الولايات المتحده الامريكيه

مواد متعلقة

ارتفاع جديد في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية

ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط بعد هبوطها لأدنى مستوى منذ أكتوبر

هزة في أسعار النفط بعد تقارير عن طبيعة أهداف الضربة الإسرائيلية على إيران

الأكثر قراءة

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

رسميا، ارتفاع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات في مصر

لا يسخر قوم من قوم، موضوع خطبة اليوم الجمعة بالمساجد، والأوقاف: تنبيه لحرمة التنمر

الصحة تحذر من التدخين الإلكتروني: هذا ما يحدث لقلبك ورئتك خلال 24 ساعة من أول نفس

الجار كشف الكارثة، مأساة أسرة أمين سيد تشعل السوشيال ميديا بعد وفاتهم اختناقا بالغاز (صور)

اليوم، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

منصة "إكس" تصدم شيرين عبد الوهاب قبل خروجها في بث مباشر على تيك توك

تحدي غير متوقع، كيف ردت شيرين عبد الوهاب على حذف منصة "إكس" أغنيتها الجديدة "ابتسمت"

منوعات

المزيد

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

كل من يقاتل إسرائيل بطل، أشهر مقامر في العالم يعلق على اغتيال السنوار

الحكم بسجن امرأة مدى الحياة في أكبر قضية احتيال بفيتنام

حادثة هزت الشارع المغربي، العثور على فتاة في بئر بالمغرب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟

أسعار النحاس اليوم الخميس 17-10-2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

صدفة قادت الاحتلال إلى سيد اللعبة.. كيف تم اغتيال يحيى السنوار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية