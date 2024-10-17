أستاذ قانون تجاري: ضرب المنشآت النفطية الإيرانية يرفع أسعار البترول بنسبة 100%

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي والخبير الاقتصادي، إن أسعار النفط ارتفعت 10 دولارات لمجرد إعلان الاحتلال الإسرائيلي التفكير في ضرب المنشآت النفطية الإيرانية، وإذا حدثت الضربة فمن المتوقع أن يتضاعف السعر بنسبة 100% خلال أول يوم.

حرب اقتصادية إعلامية منذ 2020

وأضاف "سعيد"، خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك حربًا اقتصادية عالمية بدأت منذ عام 2020 في ظل وجود رغبة من الصين وروسيا لبيع المنتجات بالأسعار المحلية، وليس الدولار الأمريكي.

طباعة الولايات المتحدة الدولار

وأوضح أن الولايات المتحدة ممثلة في الفيدرالي الأمريكي تقوم بطباعة الدولارات بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة بسبب وصول العجز في ميزان المدفوعات إلى أرقام قياسية.

حجم الديون المتراكمة على الولايات المتحدة

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مدين في العالم بديون تقدر بـ 32 تريليون دولار، ولذلك هناك رغبة من قبل بكين وروسيا لبيع المنتجات الروسية والصينية بالروبل الروسي واليوان الصيني.