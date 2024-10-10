ما تأثير محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي على سوق المال والذهب؟

الفيدرالى الأمريكى، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية بعد الحفاظ على موقف السياسة التقييدية لأكثر من عامين ونصف، وصوت مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع تقريبا لصالح خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وسط حالة من القلق بشأن قوة سوق العمل، ومع الثقة في أن التضخم يتجه بشكل مستدام إلى هدف البنك البالغ 2٪ كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن المسئولين بلجنة السياسة النقدية قد وافقوا في اجتماعهم خلال سبتمبر الماضي على خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، على الرغم من عدم اتفاقهم بشأن هذه النسبة.

صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك اليوم.. من البيانات المفضلة لدى الفيدرالي

ومن جانبه قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادى: تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر، وهو من البيانات المفضلة لدى الفيدرالي الأمريكي ومن المقرر صدوره اليوم الخميس، مشيرا إلى أن استمرار الطلب المرتفع على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، يمكن المستثمرين من شراء أسهم في الذهب بدلا من شراء السبائك الفعلية.

مؤشر الذهب - فيتو

ارتفاع تدفقات صناديق الاستثمار قبل صدور مؤشر أسعار المستهلك

وأشار الإدريسي إلى أن التدفقات الصافية لصناديق الاستثمار المتداولة ارتفعت مرة أخرى قبل صدور مؤشر أسعار المستهلك وفقا لأحدث تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، حيث أضافت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب 18 طنا من الذهب، مما رفع إجمالي الحيازات إلى 3200 طن، وأدى هذا إلى تدفقات تراكمية بلغت 1.4 مليار دولار.

على الادريسي - فيتو

مصير أسواق العملات الرقمية المشفرة مع صدور بيانات التضخم الأمريكية

ونوه الإدريسي إلى أن أسواق العملات الرقمية المشفرة شهدت تراجعا مع استمرار تقييد شهية المخاطرة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية التى من المرجح أن تؤثر على التوقعات بشأن أسعار الفائدة.

كما انخفضت بيتكوين بنسبة 2.3% إلى 60,919.2 دولار، حيث تعرضت أكبر عملة مشفرة في العالم لضغوط نتيجة التكهنات حول بيع عدد كبير من الرموز التي تحتفظ بها الحكومة الأمريكية، وفق ما أورده موقع كوين ديسك المختص في العملات الرقمية، اليوم الخميس.

بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في دائرة التركيز

وتعتبر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، المقررة اليوم الخميس، في دائرة التركيز للحصول على مزيد من الإشارات بشأن مسار أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يكون التضخم العام قد تراجع قليلا في سبتمبر، بينما من المتوقع أن يظل التضخم الأساسي ثابتا حيث تشير توقعات بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول إلى تأثير سلبي على العملات المشفرة، حيث تشير إلى توافر سيولة أقل للاستثمار في الأصول المضاربة.



اتجاه الفيدرالي لخفض سعر الفائدة الضخم

جدير بالذكر وفقا للمحضر الذي صدر الأربعاء، فإن خطوة الفيدرالي لخفض سعر الفائدة الضخم بمقدار 50 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، جاءت رغم وجود انقسام بين الأعضاء بشأن التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة، وكان بعض المسؤولين بالفيدرالي يأملون في خفض أصغر للفائدة، بمقدار ربع نقطة مئوية، لأنهم تأكدوا بأن التضخم يتراجع بشكل مستدام، لكنهم كانوا أقل قلقا بشأن ضعف الوظائف في أكبر اقتصاد بالعالم.