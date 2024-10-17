رئيس أبو حماد بمحافظة الشرقية يتفقد مدرسة السلام الابتدائية 2

أصدر المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، تعليماته الجادة بخصوص تكثيف المتابعة الميدانية لجميع المدارس التابعة لإدارة أبوحماد التعليمية ومراعاة تنمية المواهب.

وقام رئيس مركز أبوحماد اليوم الخميس بمفاجئة مدرسة السلام الابتدائية ٢ للوقوف على مدي الجهد المبذول تحت قيادة رضا حسن مدير المدرسة حيث تم تفقد أقسام المدرسة المتمثلة فى المكتبة والمعمل والحاسب والفصول الدراسية وروضة المدرسة، وأخيرا حجرة مناهل المعرفة وجميعهم بحالة طيبة.

حيث تتميز المدرسة بإمكانيات عالية فنيا وعلميا، وبها العديد من أبنائنا الطلبة المتميزين رياضيا وثقافيا على مستوي الجمهورية.

كما تم الإطمئنان علي طلبة المدرسة من ناحية وصول المعلومة ومدي استيعابها سريعا ومتابعتهم جيدا من الناحية العلمية بصفة مستمرة.

كما اطمأنت مديرة المدرسة التي اعتادت يوميا المرور علي الفصول وشرح بعض النقاط الهادفة بنفسها وتبادل النقاش مع أبنائنا الطلبة للتأكد من مدي تركيزهم واستيعابهم السريع

توجيهات المهندس محافظ الشرقية

وذلك بناء علي توجيهات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن بضرورة متابعة المدارس بكثافة للوقوف على مدى استيعاب الطلاب وايضا جودة العملية التعليمية بمدارس المديرية.

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