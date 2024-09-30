تعليم الشرقية: سد عجز معلمي اللغة العربية بإدارة فاقوس بنسبة 97%

أكد السيد طعيمة مقرراللغة العربية والتربية الدينية بادارة فاقوس التعليمية بمحافظة الشرقية، أنه تم سد العجز فى مادة اللغة العربية والتربية الدينية بالإدارة بنسبة 97 %، وذلك بناء على توجيهات المهندس على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وبتعليمات الدكتورهانى السعيد مدير عام الادارة التعليمية بفاقوس.

720 معلم لغة عربية بفاقوس

وأضاف أن العجز كان يبلغ 720 معلم ابتدائى واعدادى وثانوى بانواعه العام والفنى كما بلغت اجمالى الحصص التى كانت تستحق التدريس 14720 وقد تم السد بواقع 20 حصة لكل معلم فى الاسبوع والجميع تسلم جدوله واصبح يعمل بشكل منتظم.

الاستعانة بالخريجين الجدد والمعاشات

أكد طعيمة انه قد استعان بالخريجين الراعبين فى العمل بالتدريس يالاضافة الى المعلمين الخارجين للمعاش من ذلك حسب التخصص والخبرة بشكل كبير ولفت الى تدعيم العاملين بالخارجين للمعاش والراغبين فى العمل خلق نوع من تواجد ذوى الخبرة بين المتعاقدين حيث تم توزيع المعلمين بالمعاش ليس حسب طلبه ولكن تم توزيع الخبرات بما يقتضيه صالح العمل.

العجز بالإدارة كان قوامه 40 ألف حصة

وقال عاطف الشورى مدير عام التعليم الإعدادى والأساسى ان مدارس الإدارة حوالى 498 مدرسة مابين رياض الاطفال والابتدائى والإعدادى، والذى يبلغ وحدة 130 مدرسة وجميع مدارس الادارة مستقرة حسب الزيارات التى نقوم بها ولفت الى انه قد تم سد العجز فى جميع المواد الأساسية كالرياضيات واللغة العربية والعلوم وبجميع مدارس الإدارة مضيفا ان العجز على مستوى الادارة قد بلغ 40 ألف حصة وان الوزارة لم تتاخر فى الاعتماد المالى للمعلمين.

المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية

وكان المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية قد شدد على ضرورة سد العجز واتنظام الدراسة منذ اليوم الاول لها وقال نعلم ان العجز كبير ولكن يتم سد العجز عن طريق مقرر المادة والمدرسة حتى تستقر امور الدراسة صرحت بذلك عبير عبدالعال مدير الادارة العامة للعلاقات والمتحدث الرسمى عن ادارة فاقوس التعليمية.

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