الجمعة 18 أكتوبر 2024
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اقتصاد

7 خدمات يقدمها بنك مصر في اليوم العالمي للادخار

بنك مصر
بنك مصر

يقدم بنك مصر بمناسبة فعالية الشمول المالي "اليوم العالمي للادخار" باقة من المزايا والعروض المجانية في الفترة 15 إلى 31 أكتوبر 2024.

وتشمل قائمة الخدمات التي يقدمها بنك مصر للعملاء ما يلي:

- فتح حساب جاري أو توفير بدون رسوم وبدون حد أدنى لفتح الحساب.

- الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا (لحساب جاري وتوفير المنجز فقط).

- إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما مجانا.

- للعملاء الأقل من 16 سنة يتم الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدمًا TEENS ضمن برنامج الشباب.

- للعملاء من 16 سنة إلى 21 سنة يتم فتح الحساب مجانًا دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، بالإضافة إلى إصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجانًا ضمن برنامج الشباب.

- العملاء من 21 سنة إلى 35 سنة يتم فتح الحساب مجانًا، وإصدار بطاقة GO للخصم الفوري مجانًا مع الإعفاء من مصاريف اصدار البطاقة الائتمانية في حالة الحصول على القرض الشخصي / مرابحة بالوكالة من البنك ضمن برنامج الشباب.

- 20 % كاش باك من الحركة المالية الأولي على محفظة بنك مصر BM Wallet.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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