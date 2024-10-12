كل ما تريد معرفته عن بطاقة حوالتي من بنك مصر

يقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملائه وفي مقدمتها خدمة بطاقة حوالتي.

وبطاقة حوالتى " هدفها تسهيلا من البنك على عملائه أصحاب الحوالات السريعة، والتي تصدر مجانا للعملاء المستفيدين (في مصر) الراغبين في صرف قيمة الحوالات الواردة لهم من الخارج من خلال ماكينة صراف آلي على مدى 24 ساعة، مع إمكانية الصرف من جميع فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

تفاصيل بطاقات حوالتي

وجدير بالذكر أن بنك مصر يقدم خدمة إرسال رسالة نصية SMS للعميل منذ عدة سنوات على تليفونه المحمول تفيد بوصول الحوالة النقدية، هذا ويتم تغذية رصيد بطاقة حوالتى بقيم الحوالات الواردة بالجنيه المصرى يوم ورودها من الخارج.



ويتم التحويل من خلال شبكة المراسلين والصيارفة العرب المتعاقدين مع البنك والمتاح بياناتهم على الموقع الإلكترونى للبنك أو الاستعلام من خلال مركز الاتصال 19888.



وتتيح البطاقة لحاملها السحب النقدى من جميع ماكينات الصراف الآلى الخاصة ببنك مصر مجانا وبالعمولات المقررة من ماكينات البنوك الأخرى، بالإضافة إلى إمكانية استخدام البطاقة في عمليات الشراء محليا ودوليا.