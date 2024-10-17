لكشف الحقائق والتطورات المتلاحقة.. خبير استراتيجي يكشف أسباب زيارة وزير الخارجية الإيراني لمصر.. وأستاذ علوم سياسية تتوقع طلب طهران لوساطة القاهرة للتفاوض مع إسرائيل

تساؤلات عديدة اثيرت حول زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مصر، أمس الأربعاء، في أول زيارة لمسئول إيراني على هذا المستوى إلى مصر منذ 2013، خاصة أنها تأتي في خضم التصعيد في الشرق الأوسط، واشتعال الموقف في ظل الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

وذلك عقب سلسلة من الاغتيالات التى أقدمت عليها دولة الاحتلال خلال الفترة الاخيرة باغتيال إسماعيل هنية ثم حسن نصر الله وغيرهم الأمر الذي أصبح يهدد بحرب إقليمية شاملة بمنطقة الشرق الاوسط.

د. أحمد يوسف، فيتو

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد يوسف، الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن دلالات زيارة وزير الخارجية الإيرانى لمصر ليس هدفها العلاقات الثنائية بين البلدين رغم التقارب والاتصالات التى حدثت خلال الفترة الأخيرة، ولكن الزيارة تأتى فى إطار جولة شاملة لدول الخليج ومصر والأردن وستمتد لتركيا، وهى تأتى فى إطار الجهد الإيرانى انتظارا للضربة الإسرائلية القادمة.

دلالات زيارة وزير الخارجية الإيراني

وأكد أن الجولة الشاملة إما أن تكون رسالة طمأنة لـ دول الخليج أنها لن تهاجمها أو تكون طلب ضمانة من دول الخليج بعدم مشاركتها فى الضربة أو أن تأتى الضربة عن طريقها، وبالتالى الدلالات المتعلقة بالزيارة تنصب أساسا على الضربة الإسرائيلية الأمريكية لإيران، والتى ستؤدى إلى تزايد الصراع فى ظل توقع ضربة إسرائيلية ورد إيرانى، وإذا نجحت إسرائيل سنكون أمام السيناريو الذى يريده نتنياهو وهو شرق أوسط جديد أو تنجح إيران وتخلق حالة توازن، والسيناريو الثالث هو أن تنجح المقاومة فى إنهاك قوى إسرائيل وخلق حالة توازن.

عودة العلاقات مع إيران متوقع لكن ليس فى هذه المرحلة

وتابع من المنتظر عودة العلاقات مع إيران خاصة وأن هناك اتصالات بين الدولتين لكن ليست فى هذه المرحلة، خاصة وأن هناك حرب دائرة بين إيران وإسرائيل ويخشى وضع استنتاجات غير صحيحة للتقارب

د. هبة البشبيشى، فيتو

أما الدكتورة هبة البشبيشي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، فأكدت أن أهم دلالات زيارة وزير الخارجية الإيرانى لمصر هي أهمية الدولة المصرية فى أي خطوة بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة فى ظل الظروف الحالية والحرب بين إيران وإسرائيل، وبالتالي هي زيارة لكشف الحقائق والتطورات المتلاحقة وعمليات الاغتيالات التى نفذتها إسرائيل ضد قيادات إيران وحزب الله.

مصر هي الدولة الوحيدة التى لديها القدرة على التفاوض مع إسرائيل

وأكدت الدكتورة هبة البشبيشي، فى تصريح لـ “فيتو”، أن إيران تسعى خلال هذه المرحلة للتعاون مع الدول العربية، ودخول مصر على الخط السريع باعتبارها الدولة الوحيدة التى لديها القدرة على التفاوض مع إسرائيل ونتنياهو لإيقاف الحرب مع حزب الله وإيران لتجنيب المنطقة شبح نشوب حرب إقليمية شاملة، خاصة أن إيران تسعى إلى العودة للحظيرة الدولية وبدء مرحلة جديدة من العلاقات.

أهمية الدور المصرى للتدخل كوسيط إقليمي

وواصلت البشبيشى حديثها، قائلة: إذا نفذت إسرائيل تهديداتها بضرب المفاعل النووى الإيرانى سيكون هناك رد إيرانى بضرب مفاعل ديمونة النووي، وهذا الأمر سيؤدي لاشتعال حرب بالمنطقة سيكون لها تأثيرات على الكل، ومن هنا تأتى أهمية الدور المصرى للتدخل كوسيط إقليمي، وسبق للرئيس السيسي التدخل فى الحرب بين حماس وإسرائيل، وفى كل الأحوال فإن الزيارة لا يمكن أن تكون بداية لتطبيع العلاقات بين مصر وإيران لأن هذا سابق لأوانه.

وزير الخارجية مع نظيرة الايرانى، فيتو



زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وصل إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء، وفق الإعلام الرسمي في طهران، في أول زيارة لمسؤول إيراني على هذا المستوى إلى مصر منذ 2013، وتأتي في خضم التصعيد في الشرق الأوسط.

ووصل عراقجي إلى القاهرة آتيا من عمّان، في إطار جولة إقليمية شملت أيضا لبنان وسوريا والعراق والسعودية وقطر وسلطنة عمان.

وتأتي الجولة في ظل تهديد إسرائيل بالرد على هجوم صاروخي إيراني استهدفها مطلع الشهر الجاري، وتوعّدت طهران بالرد على أي اعتداء يطالها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وبعد القاهرة، سيزور عراقجي تركيا، بحسب الخارجية الإيرانية.

وأطلقت إيران في الأول من أكتوبر نحو 200 صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل. وقالت طهران إن الهجوم كان انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في طهران في عملية نُسبت إلى إسرائيل، والأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله مع الجنرال في «الحرس الثوري» عباس نيلفوروشان في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر.

وكان الهجوم الإيراني الثاني من نوعه ضد الدولة العبرية منذ أبريل.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.