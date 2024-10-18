السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر النحاس، فيتو
سعر النحاس، فيتو

يعتبر النحاس أحد المعادن الهامة، حيث يدخل فى العديد من الصناعات، مثل صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية والأواني المنزلية، كما يعد عنصرا هاما في قطاعات مثل الطاقة والنقل الأجزاء الداخلية للأجهزة الإلكترونية المختلفة، وصناعة بعض أنواع الأواني والمستلزمات المنزلية القديمة.

 

وترصد "فيتو" أسعار النحاس اليوم وفقًا لآخر تحديث.

سعر النحاس اليوم الجمعة 

وصل سعر كيلو النحاس الأصفر إلى 280 جنيهًا.

جاء سعر كيلو النحاس الأحمر ليصل إلى 240 جنيهًا.

جاء سعر كيلو نحاس أصفر خردة ما بين 190 لـ 210 جنيهات.

وسعر النحاس المخلوط يتراوح من 240 لـ 260 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو النحاس من 330 إلى 400 جنيه.

سجل اليوم سعر النحاس الأحمر الخردة ليصل 350 جنيهًا.

 

بتوجيهات من السيسي، بشرى سارة للمستثمرين في قطاع الصناعة

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه سيتم إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الصناعي.

 

تخصيص الأراضي الصناعية 

وأضافت أن خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية ستكون متاحة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.

 

هدف بوابة مصر الرقمية الصناعية 

ولفتت إلى أن المنصة الصناعية الرقمية تهدف إلى توفير الوقت وفصل العامل بين المستثمر ومقدم الخدمة، وأنه بعد استيفاء طلب المستثمر يحصل على الرخصة خلال أسبوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعر النحاس اليوم سعر النحاس سعر النحاس اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب فى الصاغة صباح اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

لا ينفع معه العلاج، خبير اقتصادي يحذر المسئولين من ارتفاع الأسعار والركود

تحرك برلماني جديد بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

شريف مدكور يقرر اعتزال الناس: "مش عاوز أعرف ولا أشوف أخبارهم حفاظا على صحتي ونفسيتي"

الصدارة للموالح، 4 مليارات دولار صادرات مصر الزراعية خلال 10 أشهر

5548 فرصة عمل جديدة في 84 شركة خاصة تنتظر شباب 11 مُحافظة

منوعات

المزيد

اعتقال رجل في طوكيو ألقى زجاجات مولوتوف على مقر الحزب الحاكم

ستترك أثرا خلفها، سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية خريفية مميزة تزين السماء

حشود عراقية غاضبة تقتحم مقر MBC وتضرم به النار بسبب تقرير عن حماس (فيديو)

طريقة مبتكرة، ممثلة أمريكية تقتحم خطابا مسجلا لهاريس في حفل عشاء آلـ"سميث"(فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 18/10/2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الملعونات من النساء بنص الحديث النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أعد الله آدم للنبوة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم الدخان في المنام وعلاقته بكثرة الحساد والحاقدين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية