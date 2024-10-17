الخميس 17 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الإشغال الفلسطيني: 10 آلاف شهيد تحت الأنقاض و10 آلاف مقذوف لم ينفجر بغزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أكد عاهد فائق وزير الأشغال الفلسطيني، أن التقديرات والإحصاءات تشير إلى الحاجة لنحو 800 إلى 900 مليون دولار لبند إزالة الركام في قطاع غزة والذي بلغت كميته نحو 242 مليون طن في أغسطس الماضى، بعد العدوان الغاشم الذى أسفر عن تدمير البشر وكامل مكونات الشعب الفلسطيني.

 مضى نحو 12 شهرا من العدوان على غزة 

وقال وزير الأشغال الفلسطيني في لقاء مع قناة النيل للأخبار، "إنه بعد مضى نحو 12 شهرا من العدوان الذي أتى على جميع مقومات الحياة في قطاع غزة من إسكان وبنية تحتية ومياه شرب وصرف صحي وكهرباء واتصالات وطرق، هناك تحد كبير تعمل عليه الوزارة مع باقي المؤسسات الدولية الموجودة على الأرض، إلى جانب تحقق فرق الوزارة من الأرقام وحصر الأضرار تمهيدا لعملية الإغاثة والإيواء وإعادة الأعمار".

وأضاف أنه في ظل العدوان الممنهج والمبرمج لكسر هوية الشعب الفلسطيني، فهناك تحديات كبيرة نظرا لكمية الدمار غير المسبوق والمتفجرات بالكميات الكبيرة التي سقطت على القطاع، فوفقا للتقديرات الدولية هناك نحو 10 آلاف مقذوف لم ينفجر، مؤكدا أن عملية الإزالة تخضع للتمويل والتخطيط بعد وقف الحرب، ويجري العمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية لإيجاد أماكن لتجميع هذا الركام وإعادة تدويره وتقليل تكلفة النقل.

عملية الإزالة تخضع للتمويل والتخطيط بعد وقف الحرب

وفيما يتعلق بخطوات العمل في إزالة الركام، أكد وزير الأشغال الفلسطيني أنه يبدأ بإزالته من الطرق ليكون هناك مجال للدخول للمباني المهدمة، ثم دخول الفرق الهندسية المتمرسة في إزالة المتفجرات قبل الكشف على تلك المباني، تليها الفرق الهندسية التي تعاين الأضرار سواء كاملة أو جزئية، منوها أنه يجب الأخذ في الاعتبار وجود أكثر من 10 آلاف جثة شهيد تحت الركام

أبو الغيط: الصمت على تكرار سيناريو غزة في لبنان اشتراك بالجريمة

حسام زكي: إسرائيل تريد استنساخ السيناريو الوحشي لـ غزة في لبنان متحصنة بعجز عالمي

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة وزير الأشغال الفلسطيني إزالة الركام في قطاع غزة العدوان على غزة 10 آلاف مقذوفة لم تنفجر 10 آلاف جثة شهيد إعادة الإعمار

مواد متعلقة

وقف إطلاق النار في غزة ولبنان يتصدر المباحثات المصرية الإيرانية بالقاهرة

لماذا لا نستطيع إدخال الطعام؟، الأونروا تحذر من خطر المجاعة في غزة

تفاصيل البيان المصري السعودى.. أزمات غزة ولبنان والصومال وليبيا وسوريا واليمن والسودان وأمن واستقرار منطقة البحر الأحمر تتصدر الملفات

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

أخبار مصر: وفاة مأساوية لنجم غنائي شهير، حدث خطير يهدد سد النهضة، بشرى عن سعر الأسمدة، مفاجأة مدوية في اتهام مبابي بالاغتصاب

تقديم جثث موتاهم للنسور، مراسم غريبة في طقوس الدفن بـ«التبت» تثير الجدل (فيديو)

مارس الرذيلة مع 93 سيدة، اليوم نظر استئناف طبيب روض الفرج على حكم إعدامه

باب زويلة.. بداية دولة المماليك ومن عنده كانت نهايتها (فيديوجراف)

تجديد حبس عامل متهم بالتحرش بطفلة في بدر

قرار عاجل من التعليم بشأن صرف مستحقات المعلمين بالحصة

منوعات

المزيد

تقديم جثث موتاهم للنسور، مراسم غريبة في طقوس الدفن بـ«التبت» تثير الجدل (فيديو)

قابلة للتكيف والتطور، دار أزياء تصمم بدلة فضاء مستقبلية لرواد رحلة القمر 2026

بسبب البرق، إصابة 26 شخصا فى انفجار وحريق في محطة لتخزين النفط بفنزويلا

انشغل بهاتفه الجوال، نجاة شاب من الموت دهسا تحت عجلات قطار في آخر ثانية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

أسعار الشوفان اليوم الخميس 17-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

ارتفاع الأولين والصويا، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أوقات لا يجوز فيها قراءة القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الساهرة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 بسورة النازعات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إبراهيم ابن رسول الله

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية