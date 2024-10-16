وزير الخارجية يؤكد عدم إمكانية استبدال الأونروا بأي جهة أخرى

ناقش وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، وكبيرة مُنسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة"سيجريد كاخ"، الوضع الإنساني المتدهور بالقطاع نتيجة السياسة الإسرائيلية المعرقلة لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وخلال اتصال هاتفي، استعرض عبد العاطي الجهود التي تقوم بها مصر من أجل وقف إطلاق النار في القطاع، والتنسيق مع الجانب الفلسطيني من أجل العمل على تقديم الخدمات الأساسية، والإعداد لمستقبل إدارة الحياة اليومية للفلسطينيين في القطاع بعد وقف إطلاق النار.

كما تناول الوزير عبد العاطى والمسئولة الأممية سبل حشد المساعدات لقطاع غزة، والتنسيق في هذا الصدد للتواصل مع المانحين الدوليين.

كما حرص وزير الخارجية على الاستماع لعرض مفصل من المسئولة الأممية حول نتائج مساعيها واتصالاتها وزياراتها الميدانية، والتي عكست المعاناة الإنسانية المتزايدة لأهل غزة، والتي يقع علي عاتق المجتمع الدولي مسؤولية إنهائها في أسرع وقت.

كما ثمن الطرفان الدور المحوري لوكالة "الأونروا" في تقديم الخدمات الرئيسية للاجئين الفلسطينيين بما في ذلك في القطاع، وأكدا عدم إمكانية استبدالها بأي جهة أخرى، وضرورة استمرار الدعم الدولي لأنشطتها.