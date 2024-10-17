حماس: خطة الجنرالات الأكثر انحطاطا ونازية في التاريخ الحديث

قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إن خطة الجنرالات الوحشية التي ينفذها جيش الاحتلال إحدى أكثر الخطط العسكرية انحطاطا ونازية في التاريخ الحديث.

وأضافت حماس: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية مكتملة الأركان في شمال قطاع غزة.

تطبيق خطة الجنرالات في شمال غزة

والعمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في شمال قطاع غزة أثارت تساؤلات، حول ما إذا كانت تنذر بتطبيق "خطة الجنرالات"، وهي خطة تهدف إلى إخلاء هذه المنطقة بالكامل من سكانها.

هذه الخطة اقترحها عدد من الجنرالات المتقاعدين من الجيش الإسرائيلي، وعلى رأسهم الجنرال جيورا آيلاند، وقد عرضوها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كحل نهائي للتعامل مع حركة حماس في شمال القطاع.

تحويل شمال غزة لمنطقة عسكرية مغلقة

تهدف الخطة إلى القضاء تمامًا على أي وجود لحماس في هذه المنطقة عبر تهجير السكان وتحويل شمالي القطاع إلى "منطقة عسكرية مغلقة"، مع منع دخول المساعدات الإنسانية إليها بعد إجلاء السكان.

وسائل الإعلام الإسرائيلية تناولت هذه الخطة وذكرت أن نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت أبديا موافقتهما المبدئية على دراسة تنفيذ العمليات العسكرية بناءً عليها. وقد أشار نتنياهو في اجتماع مغلق داخل الكنيست إلى أن الخطة تبدو "منطقية"، وهو ما قد يعني أن السلطات الإسرائيلية تستعد لتنفيذها.