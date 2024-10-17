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معنى جن عليه الليل، تفسير الشعراوي للآية 76 بسورة الأنعام (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

النبي إبراهيم، أكد الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره بـسورة الأنعام، رفض النبي إبراهيم عبادة النجوم والكواكب، موضحا سبب ذلك الرفض، ومعنى جن عليه الليل في الآية الكريمة.

 

سورة الأنعام الآية 76

قال تعالى: «فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ».

سورة الأنعام الآية 76
سورة الأنعام الآية 76


تفسير الشيخ الشعراوي للآية 76 من سورة الأنعام

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: و(جن) تفيد الستر والتغطية، ومنها (الجنون) أي ستر العقل، و(جن الليل) أي أظلم وستر عنك، فلا ترى غيرك ولا غيرك يراك، و(الجَّنة) كذلك لأن فيها الأشجار والأشياء التي تستر من يمشي فيها، إذن المادة كلها تفيد الستر.


عبادة الكواكب والنجوم

وأضاف الشيخ الشعراوي: وكلمة (كوكب) تفيد أنه يأخذ ضوءه من غيره، ونفهم من الآية أن إبراهيم كان في ظلمة ثم طلع الكوكب فرآه، ثم غاب الكوكب أي انتقل من بزوغ وطلوع إلى أفول، وقديمًا كانوا يعبدون الكواكب والنجوم، فجاء لهم إبراهيم من جنس ما يعبدون، وقال: {لا أُحِبُّ الآفلين}.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

ولد الشيخ الشعراوي في 15 أبريل عام 1911م، بـ قرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

 

مؤلفات الشيخ الشعراوي 

للشيخ الشعراوي مؤلفات علمية عديدة منها: معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة.

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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