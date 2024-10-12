نزواته قبل المنتخب، غضب عارم في فرنسا بسبب سهر مبابي بملهى ليلي (صور)

أثارت تقارير صحفية عن وجود كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا، في ملهى ليلي في ستوكهولم الكثير من الغضب كونه لم يتواجد مع منتخب بلاده وطلب الحصول على راحه خلال هذا التوقف.

قائد المنتخب لم يشارك في فوز فرنسا 4-1 على الكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية، بعد أن قرر المدرب ديدييه ديشامب منحه فترة للتعافي من مشاكله البدنية.

ومع ذلك، كشفت الصحافة السويدية أن كليان شوهد في ملهى ليلي بعد تناوله للعشاء متخفيا بقناع لكي لا يتم فضحه ومع ذلك تم تصويره ونشر كل التفاصيل قبل ساعات.

هذا التصرف وما حدث من كليان لن يكون ضده الفرنسيون فقط، بل ربما جمهور الريال نفسه الذي كان ولا يزال يدعم اللاعب ولكن في حال لم يقدم المأمول منه خلال الجولات القادمه حتما المواقف ستتبدل.

وشهدت الساعات الماضية غضب عارم من الجماهير الفرنسية بسبب تداول صور لكيليان مبابي بملهى ليلي.