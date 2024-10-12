السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نزواته قبل المنتخب، غضب عارم في فرنسا بسبب سهر مبابي بملهى ليلي (صور)

كيليان مبابي، فيتو
كيليان مبابي، فيتو

أثارت تقارير صحفية عن وجود كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا، في ملهى ليلي في ستوكهولم الكثير من الغضب كونه لم يتواجد مع منتخب بلاده وطلب الحصول على راحه خلال هذا التوقف.

قائد المنتخب لم يشارك في فوز فرنسا  4-1 على الكيان الصهيوني  في دوري الأمم الأوروبية، بعد أن قرر المدرب ديدييه ديشامب منحه فترة للتعافي من مشاكله البدنية.

ومع ذلك، كشفت الصحافة السويدية أن كليان شوهد في ملهى ليلي بعد تناوله للعشاء متخفيا بقناع لكي لا يتم فضحه ومع ذلك تم تصويره ونشر كل التفاصيل قبل ساعات.

هذا التصرف وما حدث من كليان لن يكون ضده الفرنسيون فقط، بل ربما جمهور الريال نفسه الذي كان ولا يزال يدعم اللاعب ولكن في حال لم يقدم المأمول منه خلال الجولات القادمه حتما المواقف ستتبدل.

وشهدت الساعات الماضية غضب عارم من الجماهير الفرنسية بسبب تداول صور لكيليان مبابي بملهى ليلي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كيليان مبابي دوري الأمم الأوروبية ستوكهولم ديدييه ديشامب

مواد متعلقة

بعد تلميحات حسام حسن، هل يستبعد محمد صلاح من رحلة موريتانيا؟

جزر القمر ينتزع فوزا ثمينا أمام تونس بتصفيات أمم إفريقيا

الأهلي يفوز بثلاثية أمام حرس الحدود وديا استعدادا للسوبر المصري

الكاميرون تتقدم بثلاثية أمام كينيا بالشوط الأول في تصفيات أمم أفريقيا

نتائج مباريات الجولة الثانية من مباريات دوري الكرة النسائية

تشكيل منتخب الكاميرون وكينيا بتصفيات أمم افريقيا

الأهلي يفوز على وادي دجلة بالدقيقة +90 في دوري الكرة النسائية (فيديو)

الأكثر قراءة

هيتأخر شوية، مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024

زيادة من 10 إلى 14 جنيها، قفزة مفاجئة في أسعار زجاجة الزيت بالأسواق

زوج يقتحم منزل والد زوجته بقنبلة مولوتوف (فيديو)

بعد تلميحات حسام حسن، هل يستبعد محمد صلاح من رحلة موريتانيا؟

نزواته قبل المنتخب، غضب عارم في فرنسا بسبب سهر مبابي بملهى ليلي (صور)

قلبه انكسر وبوستاته توجع القلب، قصة حسين الذي لحق بشقيقه التوأم بعد عامين من الحزن في بني سويف

هنيدي: لا أقبل مقارنتي بالزعيم وخلافي مع محمد فؤاد انتهى وانتظروني في رمضان المقبل (فيديو)

ترتيب مجموعة مصر بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية

منوعات

المزيد

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مكة المكرمة (فيديو)

عجوز تركية تحتفل بزفافها دون وجود عريس

شبهوها بهيروشيما، الحاصلون على نوبل للسلام يتحدثون عن معاناة غزة

مفقود منذ 100 عام، العثور على بقايا جثة متسلق إنجليزي في جبل إيفرست

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة في السوق

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الجمعة 11/10/2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 11/10/2024

أسعار العدس اليوم الجمعة 11- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

4 محاولات لاغتياله لم تنجح.. من هو قائد كتيبة بلاطة الذي أرعب الاحتلال في الضفة قبل استشهاده؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 12-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 12-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 12 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية