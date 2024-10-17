آخر فيديو للمغني ليام باين قبل ساعات من وفاته بطريقة مريبة

وفاة ليام باين، نشر المغني ليام باين، عددًا من الفيديوهات القصيرة، الصور، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي، سناب شات، وذلك قبل وفاته بساعات قليلة.

ورصدت الصور والفيديوهات، وجود ليام باين، بصحبه خطيبته تيا، في دولة الأرجنتين.

this is absolutely so insane bc wym liam payne was just posting on his snapchat story only an hour ago?? pic.twitter.com/xrwNT999MA — d’aujah 🫧 (@daujahmarie) October 16, 2024

وتوفي منذ قليل المغني الشاب الشهير، ليام باين بعد سقوطه من شرفة فندق في الأرجنتين، عن عمر يناهز ال31 عاما، وفقًا لما نشره موقع TMZ.

تفاصيل وفاة ليام باين

المغني السابق لفرقة “ون دايركشن” توفي مساء الأربعاء، وقال شهود عيان في الفندق الذي كان يقيم فيه في بوينس آيرس، إن ليام سقط من غرفته في الطابق الثالث من فندق CasaSur Palermo، ولا نعلم حتى الآن، إذا كان ذلك عن قصد بنية الانتحار، أو حادثًا عرضيًّا.

صورة لـ ليام بعد سقوطه

وحصل موقع TMZ، على صورة تظهر أيام بعد سقوطه من شرفة الفندق، وتظهر الصورة جسد ليام على منصة خشبية في الفندق مع وجود طاولات وكراسي بالقرب منه حيث سقط متوفيا، فيما لم يعرض الموقع الصورة بالكامل، ولكن يمكنك بوضوح رؤية رسوم التاتو الخاص به.

وأكد الشهود، أن هذا الحادث وقع بعد الساعة الخامسة مساءً الأربعاء، في بوينس آيرس، وأن ليام كان يتصرف بشكل غريب في بهو الفندق في وقت سابق، حيث قام بتحطيم حاسوبه المحمول وتم حمله إلى غرفته.