الخميس 17 أكتوبر 2024
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حوادث

نصائح المرور لقائدي المركبات لتجنب حوادث الطرق

ارشادات لقائدي السيارات
ارشادات لقائدي السيارات لتجنب حوادث الطرق،فيتو

ترصد فيتو لقرائها إرشادات ونصائح وجهتها  إدارة المرور لجميع  قائدي المركبات  للوقاية من حوادث الطرق خاصة  فى حالة سيرها  فى الساعات الأولى من الصباح مع ظهور الشبورة المائية، تلك التي نريدها في التقرير التالي..

 

- للوقاية من أخطار الشبورة تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

 

- قم بإضاءة جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

 

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

 

- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

 

- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس فى حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

 

- استعمل مساحات المطر.

 

- استخدم آلة التنبية على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

 

- عدم التوقف في منطقة الشبورة.

 

- فى حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدًا تمامًا عن نهر الطريق، مع تشغيل كافة الأنوار وتثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة، وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

 

- الشبورة غالبًا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغى تغيير السرعة فى حالة وجود الشبورة.

 

- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

 

- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدًا بالخطوط البيضاء.

 

- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.

 

- رجل المرور يؤدى عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحة حتى تصل إلى أسرتك سالمًا.

 

- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 0122111000

 

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة يوم الجمعة  على مناطق من السواحل  الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، على فترات متقطعة.

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فيتو حوادث الطرق الشبورة المائية

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